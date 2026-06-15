Comisión revisora fija cronograma de audiencias en AC contra exministro Nicolás Grau

La comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, avanzó este lunes en la definición del calendario de audiencias y en la organización de la revisión del libelo, que lo acusa de eventuales infracciones a la Constitución y a las leyes en la conducción de las finanzas públicas.

El texto cuestiona la elaboración de proyecciones fiscales y el Informe de Finanzas Públicas, antecedentes que serán analizados durante las próximas sesiones con autoridades y exautoridades del área económica.

La presidenta de la instancia, la diputada Marcela Hernando, informó la inminencia de la respuesta del exministro y detalló la programación de la semana: “Hay un 99% de seguridad de que dentro de las próximas dos horas va a estar ingresando la respuesta del exministro. Por lo tanto, la reunión que tendría que ocurrir inmediatamente después sería mañana”.

Para este martes a las 10:30 horas se fijó una sesión en paralelo a Sala, donde se espera la presencia de la defensa de Nicolás Grau. El miércoles declarará el exministro Mario Marcel, mientras que jueves y viernes se concentrarán nuevas sesiones de revisión.

En paralelo, la comisión discutió la posibilidad de invitar al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar aspectos técnicos de las proyecciones fiscales, aunque la propuesta no alcanzó consenso.