O’Higgins quiere repatriar a un ex seleccionado nacional desde Argentina

César Pérez no está pasando un buen momento en Argentina. El volante de Defensa y Justicia perdió protagonismo en el equipo y estaría buscando una salida para tener más minutos.

Debido a esto, el ex seleccionado nacional no mira con malos ojos regresar al fútbol chileno, donde tuvo un gran paso por Unión La Calera que le permitió ser sondeado por Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, y nominado a la Roja.

Según información de El Rancagüino, Pérez estaría negociando con O’Higgins para arribar a la escuadra liderada por Lucas Bovaglio.

El volante de 23 años llegaría con el objetivo de seguir escalando en la tabla de posiciones en la Liga de Primera, de competir en la Copa Sudamericana ante un fuerte rival como Boca Juniors, afrontar la última etapa de la Copa de la Liga y el inicio de la Copa Chile.

En septiembre del 2025, César Pérez sufrió una rotura de ligamentos cruzados, justo en el momento en el que tenía protagonismo en el once titular de Defensa y Justicia. Apenas regresó a la canchas en abril de este año, no ha sido considerado por el técnico del equipo, Julio Vaccari, y ha disputado tan sólo tres partidos en lo que va de temporada.