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Felipe Flores tiene nuevo club en el fútbol chileno: “Su liderazgo y compromiso serán un gran aporte”

El delantero de 39 años seguirá jugando en la Primera B y vestirá su séptima camiseta en el balompié nacional.

Lucas San Martín

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO / SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

Tras finalizar contrato con San Luis de Quillota por no ser considerado dentro del plantel por el técnico, Humberto Suazo, Felipe Flores encontró un nuevo club a sus 39 años.

El ex delantero de Colo Colo se mantendrá en la Primera B, pero ahora con la camiseta de Deportes Recoleta.

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“Con una destacada y extensa trayectoria en el fútbol chileno, nos llena de orgullo anunciar la incorporación de Felipe Flores a Deportes Recoleta“, escribió el club en sus redes sociales.

“Estamos seguros de que su liderazgo y compromiso serán un gran aporte para nuestra institución. ¡Te deseamos el mayor de los éxitos vistiendo los colores del Reco!”, agregaron.

Felipe Flores vestirá su séptima camiseta en el fútbol chileno, tras su paso por Colo Colo, Deportes Antofagasta, Barnechea, Magallanes, Deportes Limache y San Luis. En el extranjero cuenta con pasos en el Dorado de Sinaloa, Xolos de Tijuana, Real Sociedad de Zacatecas, entre otros clubes.

En sus casi 20 años de carrera futbolística, el atacante suma 474 partidos disputados con 121 goles oficiales.

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