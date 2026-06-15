La nueva política en Colo Colo que complica la renovación con una de sus jóvenes figuras

Colo Colo cerró la primera rueda de la Liga de Primera como sólido puntero con 36 puntos, sacándole 10 unidades a su más cercano perseguidor, Universidad Católica.

Tras finalizar el primer semestre, el “Cacique” se comienza a planificar para lo que será el término del año, teniendo como principal objetivo coronarse campeón de la Liga de Primera.

Sin embargo, un tema que preocupa a la dirigencia de Blanco y Negro son las renovaciones. En este caso, Leandro Hernández todavía no llega a un acuerdo para extender su vínculo con el club y estaría muy lejos de lograrlo.

Según información de ADN Deportes, Colo Colo implementó una nueva política con los juveniles y canteranos albos: eliminar la cláusula de salida en sus contratos. Esto tiene entrampadas, de momento, las negociaciones entre la agencia de representación de Hernández y el club.

Los albos quieren extender la duración del contrato hasta el 2028, pero sin la cláusula de salida. En cambio, el representante del jugador quiere negociar con los dirigentes sólo si aceptan esta condición.

Leandro Hernández termina su vínculo con el Cacique en diciembre de este año. No obstante, a comienzos de julio podría comenzar a negociar como jugador libre con otro club. Esto complicaría a Blanco y Negro ya que quieren seguir contando con los servicios del futbolista de 21 años en Macul.