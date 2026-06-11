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“Hablan un idioma de elfos para entrar a Narnia”: Artista extranjera lanza duro palo a los chilenos y desata reacciones

@alexisdeonda despertó la molestia de algunos compatriotas tras compartir parte de una de sus rutinas en las redes sociales.

Javier Méndez

“Hablan un idioma de elfos para entrar a Narnia”: Artista extranjera lanza duro palo a los chilenos y desata reacciones

“Comediante, actriz y mujer que habla mucho”. Así es como se define en redes sociales la artista extranjera Alexis de Anda. La mexicana es bastante conocida y, al menos en Instagram, tiene 273 mil seguidores.

De hecho, fue precisamente en esta última plataforma de Meta donde comenzó a llamar la atención de los chilenos esta semana, luego de subir un breve clip con una parte de su rutina de stand-up.

En el registro bromea sin filtros sobre la forma de hablar que se tiene en esta parte del mundo. “Fui a Chile a hacer una película y yo pensé: ‘Chile es Sudamérica’, hablan español. Y no, no, el chileno no habla español. El chileno habla un idioma de elfos para entrar a Narnia”, lanza.

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El chileno habla como una moto que está arrancando, pero no acaba de arrancar ¿cachai?”, sigue algunos segundos después. Risas inmediatas.

“Comió porotos, le salió por el poto. Tuvo una guagua y le duele la guata, ¿cachai", afirma. “¿Por qué estoy viendo 31 Minutos en vivo?“, cierra.

Todo parece indicar que los compatriotas no tardaron en expresar su sentir, al punto de que actualmente los comentarios están deshabilitados. “No puedes entrar nunca más a Chile”, le dijo un usuario. “¿Eres de migración? No lo creo", replicó @alexisdeonda.

La broma no es del todo nueva. Hay otro registro de junio de 2025 donde también despliega el mismo libreto.

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