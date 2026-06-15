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Muere Taty Almeida, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la lucha por los derechos humanos en Argentina

La desaparición de su hijo Alejandro en 1975 la condujo a unirse, en 1979, al colectivo que denunciaba los crímenes de la dictadura militar argentina.

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Getty Images / Tobias Skarlovnik

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una de las figuras más icónicas de la defensa de los derechos humanos en Argentina, falleció este domingo a los 95 años.

“Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida”, informó la organización en un comunicado publicado en Instagram.

Almeida estaba internada desde hace tres semanas en un hospital de Buenos Aires. Sus restos serán velados el lunes en el barrio de Once de esa ciudad, señalaron sus familiares.

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Nunca recuperó los restos de su hijo

Taty Almeida nació como Lidia Stella Mercedes Miy Uranga el 28 de junio de 1930. Era docente y en 1953 se casó con su colega Jorge Almeida, con quien tuvo tres hijos: Jorge, Alejandro y Fabiana.

Su transformación en activista nació de una tragedia personal. Su hijo Alejandro, de 20 años, que era militante político de izquierda, fue secuestrado en 1975 por la organización paramilitar de derecha Triple A.

Alejandro, que cursaba el primer año de Medicina en la UBA, permanece desaparecido desde ese momento. A partir de 1979 se incorporó a Madres de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres que reclamaban por la verdad sobre la suerte de sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

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