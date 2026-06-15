Francia - Senegal: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

La subcampeona del mundo, Francia, inicia su camino en el Mundial 2026 frente a Senegal. Ambas selecciones se ven las caras este martes en Nueva Jersey, por la primera jornada del Grupo I.

El equipo de Didier Deschamps arriba a la cita planetaria como uno de los grandes favoritos al título, tras ser campeón en 2018 y perder la final en 2022 frente a Argentina. Ahora, va en busca de su tercera estrella.

Del otro lado, el elenco dirigido por Pape Thiaw afronta su quinta participación en una Copa del Mundo con la ilusión de superar por primera vez los cuartos de final. La escuadra africana llega tras una gran actuación en la Copa Africana de Naciones, donde alcanzó la final ante Marruecos.

¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs. Senegal por el Mundial 2026?

El partido entre Francia y Senegal, válido por la primera jornada del Grupo I, se disputa este martes 16 de junio a las 15:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el MetLife Stadium ubicado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Francia vs. Senegal?

En Chile, el compromiso entre Francia y Senegal será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión. Además, podrá verse por la señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO y DAZN, y podrá seguirse online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.