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Histórica incautación en puertos chilenos: detectan más de mil toneladas de madera impregnada con droga

La Fiscalía, Armada y Aduanas detectaron 45 contenedores con madera contaminada con cocaína, ketamina y otras sustancias.

Juan Castillo

Diana Copa

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Un operativo interagencial permitió concretar una histórica incautación de 1.080,8 toneladas de madera impregnada con distintas drogas en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso, en un golpe al narcotráfico marítimo transnacional.

El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía de Arica, junto a la Policía Marítima de la Armada de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas.

Según los antecedentes, la carga contaminada podría equivaler a más de 100 toneladas de droga, considerando que entre un 10% y 20% de cada envío correspondería a sustancias ilícitas.

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Maderas impregnadas con droga iban rumbo a mercados internacionales

La investigación permitió detectar 45 contenedores con maderas contaminadas con clorhidrato de cocaína, ketamina y otras sustancias asociadas al procesamiento de drogas, como cafeína, lidocaína, éster metílico de ecgonina y xilazina.

De acuerdo con los antecedentes del caso, se trata de uno de los procedimientos investigativos más relevantes desarrollados en Chile en materia de crimen organizado transnacional vía marítima.

La modalidad consistía en impregnar químicamente productos forestales destinados a exportación, con el objetivo de dificultar la detección mediante controles tradicionales. Luego, las organizaciones requerían laboratorios especializados para extraer y recuperar la droga desde la madera.

Las cargas provenían de Bolivia y tenían como destino distintos mercados internacionales, principalmente en Europa, Norteamérica, Oceanía y África. Entre los países mencionados figuran Alemania, Bélgica, Francia, Estados Unidos, España, México, Nueva Zelanda, Reino Unido y República Dominicana.

El operativo se desarrolló tras seis meses de investigación, con análisis de perfiles de carga, apoyo de canes detectores, tecnologías especiales y confirmación del Instituto de Salud Pública (ISP).

Según estimaciones preliminares, la droga retirada de circulación habría evitado la distribución de más de 584 millones de dosis ilícitas y frustrado ganancias criminales superiores a US$8.334 millones en mercados europeos.

La investigación sigue en curso para identificar rutas marítimas, empresas vinculadas, perfiles de exportación y otros patrones logísticos usados por las organizaciones criminales.

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