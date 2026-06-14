La FIFA aclara la primera gran polémica del Mundial 2026: comunicado oficial

Qatar sorprendió y rescató un agónico empate 1-1 ante Suiza por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026, logrando así su primer punto en una Copa del Mundo. La histórica igualdad para los asiáticos se llevó gran parte de la atención, aunque el partido también estuvo marcado por una gran polémica.

El conjunto europeo abrió el marcador a los 13 minutos con un penal convertido por Breel Embolo. Sin embargo, la jugada que originó la sanción generó una fuerte controversia.

Tras un centro al área y un pivoteo ofensivo, Remo Freuler remató al arco y terminó siendo derribado por el portero Mahmud Abunada, acción que llevó al árbitro hondureño Héctor Martínez a cobrar la pena máxima, decisión que fue ratificada tras una revisión “silenciosa” del VAR.

Las dudas se instalaron de inmediato, luego de que la transmisión televisiva advirtiera dos posibles posiciones de adelanto en la acción previa. Aun así, el penal fue confirmado sin que se exhibieran las imágenes habituales del VAR —como el trazado de líneas o la animación de la jugada—, lo que encendió aún más la polémica en torno a la decisión.

La explicación de la FIFA

A raíz de la controversia, el ente rector del fútbol mundial emitió un comunicado en sus redes sociales. Tres horas después del final del encuentro, el organismo presidido por Gianni Infantino reconoció haber sufrido “una breve interrupción técnica” durante la jugada.

“Durante el partido Qatar contra Suiza en el área de la Bahía de San Francisco, una breve interrupción técnica impidió que se generara el gráfico de animación del fuera de juego antes del penal otorgado a Suiza en el minuto 14″, señala el escrito.

En esa línea, la FIFA aclaró que “el problema se resolvió rápidamente. El flujo de trabajo del VAR no se vio afectado por este problema y siguió el procedimiento normal al verificar la decisión en el campo”.

“Las líneas utilizadas por el VAR para comprobar la posición de los jugadores relevantes no mostraron al jugador atacante en posición de fuera de juego en ninguna de las dos situaciones inmediatamente anteriores a la decisión del penal", agregaron.