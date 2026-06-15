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No fue Jorge Valdivia: Daniela Aránguiz filtra que exfutbolista tuvo un romántico gesto con ella a sus 17 años

La panelista de televisión contó que recibió un regalo de un conocido jugador cuando estaba en Mekano.

Sebastián Escares

No fue Jorge Valdivia: Daniela Aránguiz filtra que exfutbolista tuvo un romántico gesto con ella a sus 17 años

Una sorprendente confesión fue la que realizó Daniela Aránguiz, tras revelar que un reconocido exfutbolista nacional tuvo un gesto romántico cuando ella era participante de Mekano.

Según relató la panelista de televisión, todo ocurrió cuando ella era una adolescente y bailaba en el programa de Mega.

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En el programa Sígueme, Aránguiz confesó que “yo estaba en Mekano, tenía 17 o 18 años, y me llega un ramo de flores gigante al camarín”.

De acuerdo a la exesposa de Jorge Valdivia, además de las flores, venía una tarjeta, en donde decía: “Estas flores son para la flor más hermosa del ramillete Mekano”.

“Me encantaría conocerte. Este es mi número de teléfono. Por Favor, llámame. Estaré en la discoteque no sé cuánto”, recordó Daniela Aránguiz. Por último, el escrito terminaba mencionando: “Un beso, Frank Lobos.

“Vine a agradecerte las flores”

La panelista de televisión rememoró que ella no sabía quién era Frank Lobos. No obstante, terminó aceptando la invitación, tras ser alentada por sus compañeros de Mekano.

Daniela Aránguiz sostuvo que un viernes, vestida como en el programa juvenil, salió de fiesta a la discoteque en la que supuestamente estaría Frank Lobos.

Mientras buscaba al jugador en el VIP, Aránguiz sintió que alguien le tocó el hombro. Cuando se giró para ver quién era, comentó con humor, que miró hacia abajo y vio al jugador. “Hola, vine a agradecerte las flores, pero me tengo que ir”, mencionó Aránguiz en ese entonces y se fue.

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