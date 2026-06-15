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Encuentran con vida a camarógrafo desaparecido en La Florida tras intensa búsqueda de su familia

La madre del audiovisual de 31 años confirmó su hallazgo a través de su cuenta personal de X.

Nicolás Lara Córdova

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El pasado viernes 12 de junio se dio a conocer la desaparición de Martín Figueroa Cruz, audiovisual y camarógrafo de 31 años, quien había dejado su hogar en la comuna de La Florida.

Tras días de intensa búsqueda marcados por la incertidumbre y la angustia, su madre Andrea Cruz dio a conocer a través de su cuenta de X, que su hijo apareció tras tres días de búsqueda.

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“Gracias a cada uno por la difusión, oraciones y el envío de energía maravillosa de reencuentro. Ahora en cuidado médico para cuando vuelva lo haga con toda su humildad, humanidad y profesionalismo”, comentó.

Según relataron sus cercanos, Martín salió de su domicilio luego de manifestar un complejo estado emocional y la intención de acudir a un servicio de urgencias, antes de que su padre pudiera acompañarlo al centro asistencial.

Desde ese momento se activó una denuncia por presunta desgracia y comenzaron diversas diligencias encabezadas por la PDI, incluyendo consultas en hospitales, comisarías y el Servicio Médico Legal.

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