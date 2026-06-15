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Recibía pensión de gracia del Estado y vendía fentanilo: La historia del traficante detenido con amplio prontuario en Ovalle

El beneficio estatal había sido aumentado en el Gobierno del Presidente Boric en 1,5 ingresos mínimos, lo que equivale a casi 450 mil pesos mensuales.

Gonzalo Miranda

Recibía pensión de gracia del Estado y vendía fentanilo: La historia del traficante detenido con amplio prontuario en Ovalle

Un operativo conjunto entre Carabineros del OS7 Limarí y la Fiscalía Local de Ovalle culminó con la detención de un hombre de 29 años acusado de comercializar fentanilo en la comuna. El procedimiento permitió sacar de circulación casi medio centenar de ampollas de este peligroso opioide sintético.

El imputado fue identificado como Benjamín Huerta Escobar, de nacionalidad chilena, quien cuenta con un amplio historial policial y que, además, es beneficiario de una pensión de gracia otorgada por el Estado en el contexto del estallido social de 2019.

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La diligencia se concretó el pasado viernes mediante la entrada y registro de un domicilio investigado por tráfico de drogas. Al llegar al lugar, los efectivos policiales sorprendieron a Huerta Escobar saliendo de la vivienda con dos ampollas de la sustancia.

El fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez, detalló la reacción del sujeto al verse acorralado: “Luego le efectúan un control de identidad y en esos momentos el sujeto lanza y quiebra una de las ampollas, mientras que la otra quedó en el lugar, detectándose que se trataba de fentanilo”.

Posteriormente, en el registro del inmueble, Carabineros incautó otras 45 ampollas del mismo opioide, totalizando 235 mililitros de la sustancia. En el operativo también se decomisaron dos frascos de remifentanilo, 37 gramos de marihuana elaborada y más de $1.100.000 en dinero en efectivo, presuntamente derivado de las ventas.

Historial delictivo y pensión estatal

Según datos del Poder Judicial, Huerta Escobar posee antecedentes por maltrato de obra a carabineros, receptación de vehículo motorizado, hurto y consumo de drogas. Incluso, en 2024 fue capturado tras pasar más de un año prófugo por conducción bajo la influencia de estupefacientes.

Pese a este prontuario, el detenido recibía desde 2022 una pensión de gracia debido a una grave fractura en el pubis sufrida por un disparo durante las manifestaciones de 2019, caso por el cual un capitán de Carabineros fue condenado a seis años de cárcel.

El beneficio estatal, inicialmente de 0,7 ingresos mínimos, había sido aumentado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric a 1,5 ingresos mínimos, lo que equivale a casi 450 mil pesos mensuales.

Tras su formalización, el Tribunal dictó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado por el delito de tráfico ilícito de drogas, otorgando un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

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