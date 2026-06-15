Bélgica no mejora el pobre lunes de los europeos en el Mundial 2026 / Anadolu

Bélgica continuó la pobre imagen europea este lunes en el Mundial 2026, sumándose a la decepción de España, que no pudo con Cabo Verde: en el caso de los dirigidos por Rudi García, solo igualaron con Egipto.

En un partido de ida y vuelta en Seattle, europeos y africanos mostraon toda su intensidad en ofensiva.

Eso sí, los que pegaron primero fueron los de Egipto cuando, al minuto 19, tras pase de Mohamed Salah, Emam Ashour abrió al cuenta con un gran remate de media distancia.

EGIPTO ROMPIÓ EL ARCO DE BÉLGICA PARA ABRIR EL MARCADOR



Emam Ashour remató con potencia para poner el 1-0 para los Faraones.



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En el segundo lapso, Bélgica se arrimó con más ímpetu a la portería rival y Kevin de Bruyne tuvo la más clara con un tiro libre que se estrelló en el palo derecho al minuto 52.

Egipto reaccionó con una arremetida de Marmoush y luego Tielemans hizo lo propio para los europeos, que apelaron a un viejo conocido para igualar: Romelu Lukaku, que a menos de un minuto de entrar propició el tiro en propia puerta de Mohamed Hany.

LLEGÓ EL EMPATE DE BÉLGICA



Romelu Lukaku entró y en la primera que tuvo forzó el error de Mohamed Hany, que convirtió en contra el 1-1.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/gEyySV7FrP — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Ambos elencos no cesaron en sus intentos por el triunfo, aunque sin mayor profundidad: Bélgica controló el balón y Egipto apeló al contragolpe, cuestión que terminó en un 1-1 que le impide a ambos sacar ventaja en el arranque del grupo G. Ahora, los europeos se preparan para enfrentar el domingo a Irán, mientras que el elenco africano se medirá en la misma jornada a Nueva Zelanda.