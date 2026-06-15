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Adiós a las tarjetas: Banco Central busca que transferencias también sirvan para pagar en comercios

Aunque el país cuenta con infraestructura para pagos inmediatos desde 2008, expertos advierten que la clave ahora está en mejorar la experiencia, la seguridad y la interoperabilidad.

Juan Castillo

Getty Images

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El Banco Central se prepara para abrir una nueva etapa en el desarrollo de los pagos instantáneos en Chile, con una agenda que contempla ajustes regulatorios para fortalecer la interoperabilidad y ampliar el uso de transferencias electrónicas en comercios.

El desafío aparece en un país que ya muestra altos niveles de digitalización: registra un promedio de 374 transacciones digitales al año por persona mayor de 15 años y cerca del 74% del consumo de los hogares se realiza mediante tarjetas.

Sin embargo, las transferencias inmediatas siguen asociadas principalmente a pagos entre personas, no a compras masivas en el comercio.

El salto pendiente: que pagar por transferencia sea tan simple como usar tarjeta

Para Jorge Oteíza, gerente de Ventas de Kuvasz Solutions y experto en pagos digitales, el problema no está en la infraestructura disponible. “El desafío no es tecnológico, sino de experiencia. Chile ya dispone de la infraestructura necesaria para realizar pagos inmediatos, pero al momento de comprar las personas siguen percibiendo el pago con tarjeta como una opción más natural y sencilla”, explicó.

El especialista agregó que la adopción de transferencias en comercios dependerá de reducir fricciones. “La adopción de transferencias en comercios dependerá de eliminar fricciones y simplificar el proceso para el usuario”, señaló.

Otro punto clave será la interoperabilidad entre bancos, fintech y comercios. Oteíza advirtió que “hoy existen avances importantes, pero aún persisten modelos que funcionan en silos”, por lo que el objetivo debe ser permitir pagos mediante mecanismos comunes como alias, códigos QR interoperables y procesos de autenticación consistentes.

La seguridad también será determinante. En un sistema donde el dinero se mueve en tiempo real, la prevención del fraude debe operar con la misma velocidad. “La industria debe avanzar hacia esquemas de autenticación fuerte y monitoreo continuo capaces de operar en tiempo real”, afirmó.

En ese escenario, herramientas como inteligencia artificial, monitoreo permanente y autenticación inteligente tendrán un rol creciente. Según Oteíza, “los pagos del futuro serán inmediatos, interoperables y prácticamente invisibles para las personas”.

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