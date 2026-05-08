Boom de pagos digitales en Chile: usuarios realizan 374 transacciones al año y expertos alertan nuevos riesgos de fraude

Los pagos digitales en Chile siguen creciendo con fuerza y ya alcanzan un promedio de 374 transacciones electrónicas anuales por persona mayor de 15 años, según el Informe de Sistemas de Pago 2025 del Banco Central.

El dato confirma un cambio profundo en los hábitos de consumo, con menor dependencia del efectivo y mayor uso de tarjetas, transferencias y soluciones digitales.

Sin embargo, también aumenta la presión sobre bancos, fintech y comercios, que deben responder a operaciones más rápidas, masivas y expuestas a riesgos de fraude.

Más pagos digitales, menos tiempo para detectar fraudes

Desde Kuvasz Solutions advierten que el avance del ecosistema digital obliga a reforzar los sistemas de seguridad. El principal desafío está en que las transacciones ocurren cada vez más rápido, lo que reduce el margen para identificar movimientos sospechosos.

Lucas Souza, gerente de Innovación de la compañía, explicó que “el crecimiento de los pagos digitales está reduciendo a milisegundos la capacidad de reacción frente al fraude”. Por eso, afirmó que la industria ya no puede depender solo de validaciones posteriores o controles tradicionales.

El experto sostuvo que hoy se requieren sistemas capaces de monitorear operaciones de forma continua. “Se requieren modelos de monitoreo continuo capaces de detectar ataques cada vez más rápidos y sofisticados”, señaló.

Otro punto clave es la modernización de la infraestructura tecnológica. A medida que aumentan los pagos en tiempo real, las instituciones financieras deben operar bajo esquemas 24/7, responder a picos de demanda y mantener altos estándares de seguridad sin afectar la experiencia del usuario.

En ese escenario, herramientas como inteligencia artificial, análisis predictivo y monitoreo en tiempo real comienzan a ganar protagonismo. Según Souza, estas tecnologías permiten revisar grandes volúmenes de datos en milisegundos y detectar patrones anómalos antes de que el fraude se concrete.

La industria también apunta a reforzar la autenticación inteligente, mediante biometría y análisis de comportamiento. “La tendencia apunta a ajustar dinámicamente los controles según el nivel de riesgo de cada operación”, concluyó el ejecutivo.