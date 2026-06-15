A 24 horas de gigantesco incendio en Cerrillos: foco se encuentra controlado, pero sigue generando humo tóxico

A más de 24 horas del incendio que afectó a una empresa de reciclaje de neumáticos en Cerrillos, la preocupación principal sigue puesta en la calidad del aire.

La emergencia se registró en el sector de Piloto Acevedo con Pedro Aguirre Cerda, en una zona industrial y de bodegas.

Aunque el fuego ya fue controlado, el humo continúa afectando a vecinos, trabajadores y transeúntes del sector. Durante la jornada se observó a personas utilizando mascarillas en los alrededores, debido a la presencia de humo denso proveniente del material quemado.

Alcalde de Cerrillos advierte por humo “irrespirable” y pide suspender clases

El alcalde de Cerrillos, Johnny Yáñez, explicó que la emergencia entró en una nueva etapa, enfocada en la remoción del material afectado. Sin embargo, advirtió que esta labor podría aumentar la emanación de humo.

“Hoy ya está controlado el incendio, pero hay que empezar a remover todo este material de neumático, y esto va a comenzar a levantar más este humo que ustedes pueden ver, está irrespirable”, señaló el jefe comunal.

Debido a la emergencia, el municipio gestionó la suspensión de clases en colegios públicos de la comuna. Yáñez detalló que “se gestionó el día de ayer con el SLEP suspender todas las clases de los colegios públicos en Cerrillos”.

El alcalde también hizo un llamado directo a los establecimientos particulares y particulares subvencionados a que adopten medidas preventivas ante la presencia de humo.

Desde el municipio informaron que se han registrado personas con molestias asociadas a la emergencia. “Acá en el sector se han registrado personas con afectaciones, pero han sido controladas por los equipos médicos del municipio”, afirmó Yáñez.

Además, el alcalde señaló que han recibido reportes desde distintos puntos de la comuna. “Ha llegado información de vecinos de la comuna que han empezado a tener algunos problemas, síntomas respiratorios”, agregó.

En el sector industrial, algunos trabajadores fueron informados de la suspensión de turnos, mientras que otros recibieron mascarillas como medida de precaución.