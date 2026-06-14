Trump toma distancia de Israel y cuestiona ofensiva en Beirut en plena negociación con Irán: “No debería haber ocurrido”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este domingo los recientes bombardeos israelíes sobre Beirut, afirmando que la ofensiva “no debería haber ocurrido”, especialmente en un momento en que, según aseguró, las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz con Irán se encuentran en una etapa decisiva.

A través de una publicación en su red Truth Social, el mandatario sostuvo que la respuesta militar de Israel fue desproporcionada frente a un incidente que calificó como menor y sin víctimas.

(Photo by Nathan Posner/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar

“Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondió fue muy pequeño e insignificante”, señaló el jefe de Estado, quien además advirtió que una escalada militar podría poner en riesgo los avances diplomáticos alcanzados en las últimas semanas.

El jefe de la Casa Blanca aseguró que las partes están “muy cerca” de concretar un acuerdo que permitiría reducir las tensiones en Medio Oriente, incluyendo al Líbano.

En ese contexto, llamó tanto a Israel como al movimiento chiita Hezbolá a evitar nuevas acciones militares. “No debería haber más ataques israelíes en ninguna parte del Líbano, pero tampoco más ataques de ninguna otra parte, incluido Hezbolá, contra Israel”, manifestó.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de una creciente tensión regional. Durante las últimas horas, fuerzas israelíes bombardearon sectores del sur de Beirut vinculados a Hezbolá, ataques que dejaron al menos tres personas fallecidas y varios heridos.

Paralelamente, autoridades iraníes advirtieron que responderán a la ofensiva y señalaron que los bombardeos podrían comprometer el esperado acuerdo entre Teherán y Washington.