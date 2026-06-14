;

VIDEOS. Partidazo en Dallas: Japón rescata un agónico empate ante Países Bajos en el duelo más vibrante del Mundial

El combinado ‘nipón’ remontó dos veces el marcador abajo y selló un electrizante 2-2 a minutos del final, privando a la ‘Oranje’ de un debut triunfal en el Grupo F.

Gonzalo Miranda

apón rescata un agónico empate ante Países Bajos

apón rescata un agónico empate ante Países Bajos

En un encuentro que cumplió con creces la etiqueta de “imperdible”, Países Bajos y Japón regalaron el espectáculo más vistoso en lo que va de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, firmando un vibrante 2-2 en el Dallas Stadium por la primera jornada del Grupo F.

Tras una primera mitad atrapante pero sin festejos, el complemento explotó con cuatro goles que mantuvieron a los hinchas al borde del asiento.

El planteamiento inicial de Ronald Koeman dio muestras inmediatas del poderío ofensivo europeo. Con transiciones rápidas comandadas por Ryan Gravenberch en la gestación, la Oranje arrinconó a Japón en los primeros pasajes.

Vendaval de goles en el complemento

La paridad se rompió rápidamente a los 50 minutos del segundo tiempo. Tras un centro preciso de Gravenberch, el capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, se elevó de forma majestuosa en las alturas para conectar un remate de cabeza que se coló pegado al poste, instalando el 1-0.

Apenas seis minutos más tarde, el “Samurái Azul” respondió con fiereza. Takefusa Kubo lideró una veloz embestida por la banda y descargó para Keito Nakamura, quien recortó hacia adentro para sacar un violento remate que sufrió un leve desvío y batió la resistencia de Bart Verbruggen (56′).

La paridad duró poco en la pizarra debido a la genialidad de Crysencio Summerville. A los 63′, el atacante neerlandés calcó una jugada del mismísimo libreto de Arjen Robben: tomó el esférico por el flanco derecho, enganchó hacia el centro eludiendo a su marcador y sacó un precioso remate bombeado al segundo poste que desató la locura europea con el 2-1.

El premio a la constancia llegó a los 88 minutos de juego: tras un lanzamiento de esquina cobrado desde la derecha por Koki Ogawa, el mediocampista Daichi Kamada apareció en el corazón del área chica y con un testarazo certero firmó el 2-2 definitivo que hizo justicia a lo visto en el campo de juego.

Los goles del partido

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad