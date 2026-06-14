En un encuentro que cumplió con creces la etiqueta de “imperdible”, Países Bajos y Japón regalaron el espectáculo más vistoso en lo que va de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, firmando un vibrante 2-2 en el Dallas Stadium por la primera jornada del Grupo F.

Tras una primera mitad atrapante pero sin festejos, el complemento explotó con cuatro goles que mantuvieron a los hinchas al borde del asiento.

El planteamiento inicial de Ronald Koeman dio muestras inmediatas del poderío ofensivo europeo. Con transiciones rápidas comandadas por Ryan Gravenberch en la gestación, la Oranje arrinconó a Japón en los primeros pasajes.

Vendaval de goles en el complemento

La paridad se rompió rápidamente a los 50 minutos del segundo tiempo. Tras un centro preciso de Gravenberch, el capitán de Países Bajos, Virgil van Dijk, se elevó de forma majestuosa en las alturas para conectar un remate de cabeza que se coló pegado al poste, instalando el 1-0.

Apenas seis minutos más tarde, el “Samurái Azul” respondió con fiereza. Takefusa Kubo lideró una veloz embestida por la banda y descargó para Keito Nakamura, quien recortó hacia adentro para sacar un violento remate que sufrió un leve desvío y batió la resistencia de Bart Verbruggen (56′).

La paridad duró poco en la pizarra debido a la genialidad de Crysencio Summerville. A los 63′, el atacante neerlandés calcó una jugada del mismísimo libreto de Arjen Robben: tomó el esférico por el flanco derecho, enganchó hacia el centro eludiendo a su marcador y sacó un precioso remate bombeado al segundo poste que desató la locura europea con el 2-1.

El premio a la constancia llegó a los 88 minutos de juego: tras un lanzamiento de esquina cobrado desde la derecha por Koki Ogawa, el mediocampista Daichi Kamada apareció en el corazón del área chica y con un testarazo certero firmó el 2-2 definitivo que hizo justicia a lo visto en el campo de juego.