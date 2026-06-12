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ADN transmitirá el Mundial 2026: anuncio oficial

Desde este viernes 12 de junio, ADN transmitirá los partidos del campeonato organizado por Canadá, Estados Unidos y México.

ADN Radio

ADN transmitirá el Mundial 2026: anuncio oficial

ADN transmitirá el Mundial 2026: anuncio oficial / Hector Vivas - FIFA

Desde este viernes 12 de junio y a través de una propuesta multiplataforma, Radio ADN transmitirá los partidos del Mundial 2026.

Gracias a esta adquisición, los auditores podrán disfrutar de los principales encuentros del torneo organizado por Canadá, Estados Unidos y México a través de las distintas plataformas de Radio ADN, con una cobertura informativa que incluirá relatos en vivo, análisis, comentarios y la participación de su destacado equipo de periodistas y especialistas deportivos.

Además, dentro del territorio chileno, también será posible seguir la transmisión oficial que ofrecerá la emisora mediante su sitio web, ADN.cl, permitiendo que miles de hinchas puedan conectarse desde cualquier lugar para vivir toda la emoción de la máxima cita del fútbol mundial.

El despliegue contempla una programación dedicada al torneo, con información permanente, seguimiento de los partidos más importantes, análisis de las principales figuras y contenidos exclusivos para acompañar a la audiencia durante cada jornada mundialista.

Con esta cobertura, Radio ADN reafirma su compromiso con el deporte y la entrega de contenidos de calidad, acercando a los auditores los acontecimientos más relevantes del fútbol internacional a través de una experiencia informativa integral, disponible tanto en radio como en plataformas digitales.

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