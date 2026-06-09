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Lista completa de los partidos que transmite Chilevisión de la fase de grupos del Mundial: días y horarios confirmados

Revisa cuáles son los duelos que se podrán ver por televisión abierta en Chile, correspondientes a la fase grupal de la Copa del Mundo 2026.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 y son varios los partidos que se podrán ver por televisión abierta en Chile, a través de Chilevisión.

Dicho canal transmitirá 34 partidos correspondientes a la fase de grupos, donde destacan varios duelos interesantes, como el de Brasil vs. Marruecos, Inglaterra vs. Croacia, Uruguay vs. España, Colombia vs. Portugal, entre otros compromisos.

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Mundial 2026: los partidos de la fase de grupos que transmite Chilevisión, días y horarios

Jueves 11 de junio

  • 15:00 | México vs Sudáfrica | Grupo A
  • 15:00 | Canadá vs Bosnia y Herzegovina | Grupo B

Viernes 12 de junio

  • 21:00 | EEUU vs Paraguay | Grupo D

Sábado 13 de junio

  • 15:00 | Qatar vs Suiza | Grupo B
  • 18:00 | Brasil vs Marruecos | Grupo C

Domingo 14 de junio

  • 16:00 | Países Bajos vs Japón | Grupo F
  • 19:00 | Costa de Marfil vs Ecuador | Grupo E

Lunes 15 de junio

  • 15:00 | Bélgica vs Egipto | Grupo G
  • 18:00 | Arabia Saudita vs Uruguay | Grupo H

Martes 16 de junio

  • 15:00 | Francia vs Senegal | Grupo I
  • 21:00 | Argentina vs Argelia | Grupo J

Miércoles 17 de junio

  • 16:00 | Inglaterra vs Croacia | Grupo L
  • 22:00 | Uzbekistán vs Colombia | Grupo K

Jueves 18 de junio

  • 15:00 | Suiza vs Bosnia y Herzegovina | Grupo B
  • 18:00 | Canadá vs Qatar | Grupo B

Viernes 19 de junio

  • 15:00 | EEUU vs Australia | Grupo D
  • 18:00 | Escocia vs Marruecos | Grupo C

Sábado 20 de junio

  • 00:00 | Túnez vs Japón | Grupo F
  • 16:00 | Alemania vs Costa de Marfil | Grupo E

Domingo 21 de junio

  • 12:00 | España vs Arabia Saudita | Grupo H
  • 15:00 | Bélgica vs Irán | Grupo G

Lunes 22 de junio

  • 13:00 | Argentina vs Austria | Grupo J
  • 20:00 | Noruega vs Senegal | Grupo I

Martes 23 de junio

  • 13:00 | Portugal vs Uzbekistán | Grupo K
  • 16:00 | Inglaterra vs Ghana | Grupo L
  • 19:00 | Panamá vs Croacia | Grupo L

Miércoles 24 de junio

  • 18:00 | Escocia vs Brasil | Grupo C
  • 21:00 | México vs Chequia | Grupo A

Jueves 25 de junio

  • 16:00 | Ecuador vs Alemania | Grupo E
  • 19:00 | Túnez vs Países Bajos | Grupo F
  • 22:00 | Paraguay vs Australia | Grupo D

Viernes 26 de junio

  • 15:00 | Noruega vs Francia | Grupo I
  • 20:00 | Uruguay vs España | Grupo H

Sábado 27 de junio

  • 19:30 | Colombia vs Portugal | Grupo K


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