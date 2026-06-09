Lista completa de los partidos que transmite Chilevisión de la fase de grupos del Mundial: días y horarios confirmados

Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 y son varios los partidos que se podrán ver por televisión abierta en Chile, a través de Chilevisión.

Dicho canal transmitirá 34 partidos correspondientes a la fase de grupos, donde destacan varios duelos interesantes, como el de Brasil vs. Marruecos, Inglaterra vs. Croacia, Uruguay vs. España, Colombia vs. Portugal, entre otros compromisos.

Mundial 2026: los partidos de la fase de grupos que transmite Chilevisión, días y horarios

Jueves 11 de junio

15:00 | México vs Sudáfrica | Grupo A

15:00 | Canadá vs Bosnia y Herzegovina | Grupo B

Viernes 12 de junio

21:00 | EEUU vs Paraguay | Grupo D

Sábado 13 de junio

15:00 | Qatar vs Suiza | Grupo B

18:00 | Brasil vs Marruecos | Grupo C

Domingo 14 de junio

16:00 | Países Bajos vs Japón | Grupo F

19:00 | Costa de Marfil vs Ecuador | Grupo E

Lunes 15 de junio

15:00 | Bélgica vs Egipto | Grupo G

18:00 | Arabia Saudita vs Uruguay | Grupo H

Martes 16 de junio

15:00 | Francia vs Senegal | Grupo I

21:00 | Argentina vs Argelia | Grupo J

Miércoles 17 de junio

16:00 | Inglaterra vs Croacia | Grupo L

22:00 | Uzbekistán vs Colombia | Grupo K

Jueves 18 de junio

15:00 | Suiza vs Bosnia y Herzegovina | Grupo B

18:00 | Canadá vs Qatar | Grupo B

Viernes 19 de junio

15:00 | EEUU vs Australia | Grupo D

18:00 | Escocia vs Marruecos | Grupo C

Sábado 20 de junio

00:00 | Túnez vs Japón | Grupo F

16:00 | Alemania vs Costa de Marfil | Grupo E

Domingo 21 de junio

12:00 | España vs Arabia Saudita | Grupo H

15:00 | Bélgica vs Irán | Grupo G

Lunes 22 de junio

13:00 | Argentina vs Austria | Grupo J

20:00 | Noruega vs Senegal | Grupo I

Martes 23 de junio

13:00 | Portugal vs Uzbekistán | Grupo K

16:00 | Inglaterra vs Ghana | Grupo L

19:00 | Panamá vs Croacia | Grupo L

Miércoles 24 de junio

18:00 | Escocia vs Brasil | Grupo C

21:00 | México vs Chequia | Grupo A

Jueves 25 de junio

16:00 | Ecuador vs Alemania | Grupo E

19:00 | Túnez vs Países Bajos | Grupo F

22:00 | Paraguay vs Australia | Grupo D

Viernes 26 de junio

15:00 | Noruega vs Francia | Grupo I

20:00 | Uruguay vs España | Grupo H

Sábado 27 de junio

19:30 | Colombia vs Portugal | Grupo K



