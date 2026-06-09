Lista completa de los partidos que transmite Chilevisión de la fase de grupos del Mundial: días y horarios confirmados
Revisa cuáles son los duelos que se podrán ver por televisión abierta en Chile, correspondientes a la fase grupal de la Copa del Mundo 2026.
Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026 y son varios los partidos que se podrán ver por televisión abierta en Chile, a través de Chilevisión.
Dicho canal transmitirá 34 partidos correspondientes a la fase de grupos, donde destacan varios duelos interesantes, como el de Brasil vs. Marruecos, Inglaterra vs. Croacia, Uruguay vs. España, Colombia vs. Portugal, entre otros compromisos.
Revisa también:
Mundial 2026: los partidos de la fase de grupos que transmite Chilevisión, días y horarios
Jueves 11 de junio
- 15:00 | México vs Sudáfrica | Grupo A
- 15:00 | Canadá vs Bosnia y Herzegovina | Grupo B
Viernes 12 de junio
- 21:00 | EEUU vs Paraguay | Grupo D
Sábado 13 de junio
- 15:00 | Qatar vs Suiza | Grupo B
- 18:00 | Brasil vs Marruecos | Grupo C
Domingo 14 de junio
- 16:00 | Países Bajos vs Japón | Grupo F
- 19:00 | Costa de Marfil vs Ecuador | Grupo E
Lunes 15 de junio
- 15:00 | Bélgica vs Egipto | Grupo G
- 18:00 | Arabia Saudita vs Uruguay | Grupo H
Martes 16 de junio
- 15:00 | Francia vs Senegal | Grupo I
- 21:00 | Argentina vs Argelia | Grupo J
Miércoles 17 de junio
- 16:00 | Inglaterra vs Croacia | Grupo L
- 22:00 | Uzbekistán vs Colombia | Grupo K
Jueves 18 de junio
- 15:00 | Suiza vs Bosnia y Herzegovina | Grupo B
- 18:00 | Canadá vs Qatar | Grupo B
Viernes 19 de junio
- 15:00 | EEUU vs Australia | Grupo D
- 18:00 | Escocia vs Marruecos | Grupo C
Sábado 20 de junio
- 00:00 | Túnez vs Japón | Grupo F
- 16:00 | Alemania vs Costa de Marfil | Grupo E
Domingo 21 de junio
- 12:00 | España vs Arabia Saudita | Grupo H
- 15:00 | Bélgica vs Irán | Grupo G
Lunes 22 de junio
- 13:00 | Argentina vs Austria | Grupo J
- 20:00 | Noruega vs Senegal | Grupo I
Martes 23 de junio
- 13:00 | Portugal vs Uzbekistán | Grupo K
- 16:00 | Inglaterra vs Ghana | Grupo L
- 19:00 | Panamá vs Croacia | Grupo L
Miércoles 24 de junio
- 18:00 | Escocia vs Brasil | Grupo C
- 21:00 | México vs Chequia | Grupo A
Jueves 25 de junio
- 16:00 | Ecuador vs Alemania | Grupo E
- 19:00 | Túnez vs Países Bajos | Grupo F
- 22:00 | Paraguay vs Australia | Grupo D
Viernes 26 de junio
- 15:00 | Noruega vs Francia | Grupo I
- 20:00 | Uruguay vs España | Grupo H
Sábado 27 de junio
- 19:30 | Colombia vs Portugal | Grupo K
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