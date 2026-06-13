“Va a correr sangre”: alarmante amenaza obliga al Instituto Nacional a suspender actividades

El Instituto Nacional decidió suspender sus actividades presenciales y trasladar las clases a modalidad virtual luego de la difusión de amenazas de tiroteo dirigidas contra integrantes de la comunidad educativa.

La medida contempla la cancelación total de academias, talleres y otras actividades programadas para este sábado 13 de junio, además de la realización de clases online entre el lunes 15 y el jueves 18 de junio para ambas jornadas.

A través de un comunicado, el establecimiento señaló que la decisión fue adoptada con el objetivo de proteger la seguridad y el bienestar de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y funcionarios.

Según antecedentes publicados por El Mercurio, los mensajes incluían advertencias sobre un eventual ataque con armas de fuego y estaban dirigidos contra personas específicas, identificadas por sus nombres y apellidos.

Ante la situación, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago informó que activó coordinaciones con la Fiscalía, las policías y el equipo directivo del establecimiento para adoptar medidas de resguardo.

La directora ejecutiva del SLEP de Santiago, Paulina Retamales, explicó que la suspensión de actividades busca fortalecer las acciones preventivas mientras se desarrollan las investigaciones.

“Estamos tomando las acciones legales contra quien resulte responsable”, afirmó la autoridad, agregando que desde que se conocieron las amenazas se estableció contacto con las personas que podrían estar afectadas.