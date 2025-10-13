Plaza ADN: Alumnos del Instituto Nacional organizan mundial de debate y feria de innovación
En un nuevo capítulo de Plaza ADN, Lucía López, conversó con estudiantes del Instituto Nacional quienes organizan un mundial de debate y feria de innovación. Se trata de Hive Young, una organización de más de 40 estudiantes de 13 colegios distintos. Esta articuladora del ecosistema juvenil busca empoderar, captar y generar oportunidades a los jóvenes para que se conviertan en agentes de cambio.
Lucas Galleguillos, cofundador de HiveYoung, y Dante Espinoza, del equipo de debatientes del Instituto Nacional, coorganizan el mundial de debate que reunirá a 13 países este 13 de octubre.
Cooperativas en el MUT
En el segundo bloque, hablamos de Mercoop, un espacio de comercio justo que reúne a más de 150 cooperativas chilenas. Aquí las cooperativas agrarias exhiben y comercializan sus productos. Desde lo artesanal hasta lo orgánico, este lugar reúne una amplia gama de productos provenientes de diversos agricultores a lo largo de Chile.
Es una oportunidad única para descubrir y apoyar la diversidad y calidad de los productos agrícolas del país. Este espacio, organizado junto Unaf, está ubicado en el piso menos 2 del de MUT y congrega el legado de muchas familias que se dedican a la actividad, con cooperativas que vienen directo desde Limache, Río Hurtado, Ovalle, Teodoro Schmidt, San Fernando, Linares, Pelluhue y Angol Renaico.
Con esto diversos productos artesanales directamente recolectados por agricultores chilenos, como verduras frescas, productos a granel, quesos y mucho más, llegan a este gran mercado, impactando en el desarrollo y la visibilidad del mundo campesino.
