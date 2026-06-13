;

Los detalles que complican a seis carabineros formalizados en Talca: robaron pensión de adulta mayor y ahorros de niño

La Fiscalía acusó a seis funcionarios de Carabineros de integrar una organización dedicada a realizar falsos allanamientos para sustraer dinero y bienes.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Un impactante caso de corrupción policial quedó al descubierto en la Región del Maule luego de que seis funcionarios de Carabineros, incluido un teniente, fueran formalizados por una serie de delitos vinculados a una presunta asociación criminal que operaba bajo la apariencia de procedimientos policiales legítimos.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los imputados están acusados de asociación criminal, robos con intimidación, falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación, detenciones ilegales y tráfico de drogas. Sin embargo, uno de los antecedentes que más conmoción generó durante la audiencia fue la situación de algunas de las víctimas afectadas por los procedimientos irregulares.

Según expuso la Fiscalía, el grupo simulaba operativos relacionados con la venta de cigarrillos de contrabando para ingresar a domicilios y locales comerciales. Una vez dentro, realizaban allanamientos sin autorización judicial, intimidaban a las personas presentes y posteriormente confeccionaban documentación falsa para justificar las actuaciones.

Revisa también:

ADN

Fiscalía revela que entre las víctimas había una adulta mayor y un niño

El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, entregó detalles que marcaron la jornada de formalización. En conversación con Meganoticias, afirmó que “hay personas mayores de edad, menores de edad. En las incautaciones que hicieron irregularmente estaba la pensión de una persona mayor de más de 80 años y los ahorros de un niño de seis años”.

La autoridad calificó los hechos como delitos de “una baja moralidad impresionante”, considerando la vulnerabilidad de las víctimas afectadas por las acciones del grupo investigado.

La indagatoria se desarrolló bajo estricta reserva y tuvo su origen en antecedentes detectados por el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros, organismo que trabajó coordinadamente con la Fiscalía para reunir pruebas y establecer la eventual responsabilidad de los funcionarios.

Según la tesis del Ministerio Público, la organización mantenía una estructura jerárquica similar a la institucional. Un teniente habría liderado las operaciones, asignando funciones y coordinando tanto los falsos procedimientos como la elaboración de informes adulterados que posteriormente eran remitidos a tribunales y fiscales.

La formalización se extendió durante cerca de siete horas y contempló una decena de hechos delictivos ocurridos desde septiembre del año pasado. Mientras continúa la investigación, la Fiscalía solicitó medidas cautelares para los imputados, en un caso que ha generado amplio impacto por la gravedad de las acusaciones y el perfil de las víctimas.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad