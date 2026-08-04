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Avanza proyecto que fortalece la seguridad en el Metro tras aprobación unánime en comisión del Senado

La iniciativa busca entregar mayores atribuciones al personal de seguridad y a Carabineros.

Javiera Rivera

Guardia de seguridad en el Metro de Santiago

Guardia de seguridad en el Metro de Santiago

La jornada de este martes, la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que busca fortalecer la seguridad en el Metro de Santiago.

La iniciativa, que cursa su segundo trámite constitucional, entrega nuevas atribuciones al personal de seguridad y a Carabineros para enfrentar el comercio ilegal, la evasión, los desórdenes y los actos vandálicos.

Durante la sesión, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, expuso que en lo que va de 2026 se han registrado 78 interrupciones del servicio, de las cuales el 77% está asociado al vandalismo.

Según explicó, estos episodios ocurren por personas que ingresan a las vías para escapar de vigilantes o Carabineros, cruzan las líneas sin autorización o detienen los trenes para realizar grafitis.

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Bravo también señaló que en Metro se registran, en promedio, tres delitos al día y que el 67% corresponde a robos y hurtos, principalmente de teléfonos celulares. Además, indicó que el comercio ambulante representa el 24% de los reclamos de los usuarios.

En ese contexto, sostuvo que el personal de Metro solo puede solicitar que quienes ejercen el comercio ilegal abandonen las estaciones, pero muchos regresan tras la fiscalización. Por ello, afirmó que el proyecto permitirá enfrentar estas situaciones de manera más eficaz.

La iniciativa, presentada en 2025 por los entonces diputados Daniel Melo y Leonardo Soto, continuará ahora su tramitación legislativa en el Senado.

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