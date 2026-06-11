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Investigación interna: Carabineros arresta y despide a seis funcionarios de la institución por presuntos graves delitos

Los operativos se llevaron a cabo mediante allanamientos simultáneos en los domicilios particulares de los involucrados.

Gonzalo Miranda

Michell Bruguerolles

Carabineros arresta y despide a seis funcionarios de la institución por presuntos graves delitos

Carabineros arresta y despide a seis funcionarios de la institución por presuntos graves delitos

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Un profundo remezón institucional se registró este jueves en la Región del Maule tras la detención de seis funcionarios de Carabineros en la ciudad de Talca.

El arresto de los uniformados (que incluye a cinco carabineros y un oficial) se dio en el marco de una investigación de carácter reservado liderada por el Departamento de Asuntos Internos de la propia institución.

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Los operativos se llevaron a cabo mediante allanamientos simultáneos en los domicilios particulares de los involucrados, todos pertenecientes a la dotación de la Tenencia Talca Oriente.

Carabineros de la Prefectura Talca informa que, a raíz de las constantes evaluaciones y fiscalizaciones de los procedimientos policiales, el Departamento de Asuntos Internos en coordinación con el Ministerio Público inició un proceso investigativo, que se materializo con la detención y desvinculación de seis funcionarios de la Institución tras acreditarse su participación en hechos constitutivos de delitos”, relata la institución.

Agregan que “estos métodos de depuración institucional forman parte de los constantes controles internos, los cuales son señales de la transparencia que legitiman el actuar de Carabineros de Chile”.

De acuerdo con antecedentes recabados, el caso se originó a raíz de denuncias internas que la propia institución policial remitió al Ministerio Público.

A los seis imputados se les investiga por su presunta participación en dos delitos considerados de carácter grave, cuyos detalles se mantienen bajo estricta reserva para no entorpecer el éxito de las pesquisas.

Tras ser capturados, los uniformados fueron trasladados hasta las dependencias de la Tercera Comisaría de la capital maulina. En dicho recinto permanecerán bajo custodia a la espera de ser conducidos, durante la jornada de este viernes, al Juzgado de Garantía de Talca para su respectiva audiencia de control de detención y eventual formalización de cargos.

Hasta el cierre de esta edición, ni la Fiscalía Regional del Maule ni el Alto Mando de Carabineros han emitido declaraciones oficiales o pronunciamientos públicos respecto a la identidad de los detenidos o la naturaleza exacta de los delitos imputados.

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