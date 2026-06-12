General director de Carabineros por caso de exfuncionarios en Talca: “No acepto que el personal ensucie el uniforme”

Los seis exfuncionarios de Carabineros detenidos y dados de baja en Talca enfrentarán este viernes su audiencia de formalización, en el marco de una investigación que los vincula a una presunta asociación criminal dedicada a planificar y ejecutar delitos aprovechando su calidad de policías.

Según los antecedentes de la causa, los imputados habrían conformado una estructura organizada para cometer ilícitos, entre ellos robos con intimidación, robos en lugar habitado y falsificación de instrumento público. La Fiscalía también les atribuye participación en una asociación criminal destinada a coordinar estas acciones.

Desde La Moneda, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, calificó el caso como “hechos gravísimos” y aseguró que la institución mantiene una política de transparencia frente a este tipo de situaciones.

En ese contexto, destacó que la investigación fue desarrollada por el Departamento de Asuntos Internos de la propia policía uniformada, cuyos antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

La máxima autoridad de Carabineros sostuvo además que la institución no tolera conductas que vulneren la ley ni los principios que rigen a la policía. Por ello, explicó, los involucrados fueron detenidos y desvinculados de sus funciones una vez conocidos los antecedentes.

“No acepto que el personal ensucie el uniforme ni comprometa la confianza de la ciudadanía”, señaló, destacando que la labor de Carabineros debe estar enfocada en el servicio y el cumplimiento de la ley.