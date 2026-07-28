El fútbol chileno se queda tempranamente sin representantes en la Champions League 2026-2027 / Instagram @fcthun_official

La edición 2026-2027 de la Champions League volverá a refrendar una tendencia reciente: la ausencia de representantes chilenos en sus equipos.

Este año, había esperanzas fundadas en lo que pudiera hacer el Thun de Suiza, elenco en que milita Neils Reichmuth, recientemente citado a la selección nacional para los amistosos de junio ante Portugal y Congo.

En la segunda ronda de la fase previa, el elenco del volante nacional debió ir hasta Croacia para intentar romper el 1-1 de la ida ante el Dinamo Zagreb.

Neils Reichmuth fue titular en el Thun, que en el primer tiempo daba el golpe al imponerse 2-0 parcialmente.

Sin embargo, tras el descuento del Dinamo Zagreb, el chileno fue reemplazado a los 77 minutos con tal de conservar la ventaja en la llave (tenían un jugador menos desde los 67), cosa que no ocurrió, pues terminarían cayendo 3-2 en el alargue.

Con el 4-3 en contra en la serie, el Thun se quedó fuera de la Champions League, extendiendo una ausencia de chilenos peleando por la “Orejona” por tercer año seguido: el último que participó fue Alexis Sánchez, en la 2023-2024 con el Inter de Milan.

Eso sí, el cuadro de Neils Reichmuth buscará su revancha en la Europa League, donde ahora disputarán la tercera etapa previa con tal de meterse en la fase de liga del segundo torneo en importancia en el “Viejo Continente”.