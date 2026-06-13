;

Fentanilo vuelve a encender las alarmas en Chile: sujeto fue sorprendido con 47 ampollas en Ovalle

El hallazgo ocurrió durante un control policial cerca de un domicilio investigado por tráfico de drogas.

Javiera Rivera

Fentanilo vuelve a encender las alarmas en Chile: sujeto fue sorprendido con 47 ampollas en Ovalle

La presencia de fentanilo en Chile vuelve a generar preocupación luego de que un hombre fuera detenido en Ovalle portando 47 ampollas de esta sustancia, además de marihuana y dinero en efectivo.

El procedimiento fue realizado por funcionarios del OS7 de Carabineros. Según informó la Fiscalía de Ovalle, el sujeto se desplazaba en bicicleta cuando fue fiscalizado por personal policial.

Durante el control, los efectivos detectaron que manipulaba varias ampollas. Incluso, el fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez, explicó que el individuo rompió una de ellas mientras era fiscalizado.

Revisa también:

ADN

Además de las 47 ampollas, Carabineros incautó cerca de 10 gramos de marihuana y dinero en efectivo.

Tras ser puesto a disposición de la justicia, el imputado fue formalizado y el Juzgado de Garantía de Ovalle decretó su prisión preventiva. Asimismo, fijó un plazo de 90 días para la investigación.

Cabe mencionar que esta incautación se produce apenas días después de un operativo de la PDI en Puente Alto, donde también se encontraron ampollas de fentanilo junto a otras drogas.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad