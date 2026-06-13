Fentanilo vuelve a encender las alarmas en Chile: sujeto fue sorprendido con 47 ampollas en Ovalle

La presencia de fentanilo en Chile vuelve a generar preocupación luego de que un hombre fuera detenido en Ovalle portando 47 ampollas de esta sustancia, además de marihuana y dinero en efectivo.

El procedimiento fue realizado por funcionarios del OS7 de Carabineros. Según informó la Fiscalía de Ovalle, el sujeto se desplazaba en bicicleta cuando fue fiscalizado por personal policial.

Durante el control, los efectivos detectaron que manipulaba varias ampollas. Incluso, el fiscal jefe de Ovalle, Rodrigo Gómez, explicó que el individuo rompió una de ellas mientras era fiscalizado.

Además de las 47 ampollas, Carabineros incautó cerca de 10 gramos de marihuana y dinero en efectivo.

Tras ser puesto a disposición de la justicia, el imputado fue formalizado y el Juzgado de Garantía de Ovalle decretó su prisión preventiva. Asimismo, fijó un plazo de 90 días para la investigación.

Cabe mencionar que esta incautación se produce apenas días después de un operativo de la PDI en Puente Alto, donde también se encontraron ampollas de fentanilo junto a otras drogas.