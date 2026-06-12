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VIDEO. Tragedia en Mostazal: dos adultos mayores mueren en incendio que destruyó una vivienda

Las víctimas habitaban una vivienda de material ligero en el sector Angostura.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Tragedia en Mostazal: dos adultos mayores mueren en incendio que destruyó una vivienda

Dos adultos mayores fallecieron la mañana de este viernes luego de un incendio que consumió por completo una vivienda de material ligero en la Villa Violeta Parra, sector Angostura, en la comuna de San Francisco de Mostazal.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, Carabineros acudió hasta la Parcela 17 tras una alerta por fuego en una casa habitación. A la llegada de los equipos de emergencia, voluntarios de Bomberos trabajaban en el combate de las llamas, que ya habían destruido totalmente la estructura.

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En el lugar, la propietaria del terreno señaló a la policía que había facilitado el sitio a dos personas mayores para que construyeran y habitaran una vivienda de material ligero. Tras la extinción del incendio, ambos ocupantes fueron encontrados sin vida al interior del inmueble siniestrado.

Por instrucción de la fiscal de turno, Isabel Sepúlveda Mancilla, personal de la Policía de Investigaciones de Chile quedó a cargo de las diligencias en el sitio del suceso para establecer las circunstancias del incendio y determinar las causas exactas de la muerte de las víctimas. Hasta el momento, las identidades de los fallecidos no han sido informadas oficialmente.

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