El Mundial 2026 ya está en marcha y el balón rueda con éxito en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, una fuerte polémica extradeportiva ha estallado en las salas de prensa, encendiendo las alarmas y las críticas hacia la organización del torneo. Diversos corresponsales internacionales han denunciado una insólita restricción: está prohibido hacer preguntas fuera del inglés durante las ruedas de prensa oficiales.

La medida ha generado una profunda indignación, especialmente al recordar que Gianni Infantino prometió que este sería uno de los eventos “más inclusivos” de la historia, respaldado por una infraestructura y un presupuesto sin precedentes.

La justificación detrás de esta restricción ha dejado atónitos a los medios de comunicación. De acuerdo con los reportes desde las sedes, los periodistas no pueden formular preguntas en español debido a que la organización no cuenta con un servicio de interpretación remota disponible para este idioma en su sistema oficial.

El dato: A pesar de la importancia global del español, la falta de traductores en tiempo real ha obligado a la FIFA a limitar de forma drástica las interacciones de los comunicadores.

Tensión en vivo: Los casos de Vinicius Jr. y Achraf Hakimi

La rigidez de este protocolo ya ha provocado momentos de tensión con figuras internacionales. Uno de los casos más sonados ocurrió durante la rueda de prensa del brasileño Vinicius Jr.

Al ser abordado por la cadena DAZN España, el jugador solicitó explícitamente que se le hablara en castellano; sin embargo, las autoridades de la FIFA intervinieron para indicar que el protocolo exige únicamente el uso del inglés.

Una situación similar vivieron los corresponsales de Azteca Deportes al intentar interrogar al marroquí Achraf Hakimi, topándose con la misma e intransigente respuesta por parte de los coordinadores del evento.

Hasta el momento, la restricción idiomática sigue vigente, empañando el discurso de inclusión de una Copa del Mundo que, paradójicamente, tiene sus raíces en suelo hispano.

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