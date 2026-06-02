Nóminas del Grupo E para el Mundial 2026: lista de convocados, estrellas y ausencias de Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
Estos son los 26 jugadores seleccionados para representar a cada una de las selecciones del Grupo E en la Copa del Mundo.
El inició del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y en ADN.cl ya comenzamos a pensar en el desarrollo de la competencia en Norteamérica. Por lo mismo, hoy repasamos las convocatorias del Grupo E.
El peso pesado que tendrá esta zona será Alemania, cuatro veces campeona de la Copa del Mundo, siendo la más reciente la obtenido en Brasil 2014.
Pero la “Nationalef” no tendrá una tarea sencilla, ya que compartirá grupo con una histórica selección africana, como lo es Costa de Marfil, y también con la revelación de Sudamérica, Ecuador, rival que nadie querrá enfrentar. Como el escollo más sencillo también aparece Curazao, país debutante en Mundiales.
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Alemania
Porteros: Manuel Neuer (Bayern Múnicj), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stuttgart).
Defensas: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid, ESP), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Múnich), Malick Thiaw (Newcastle).
Centrocampistas: Aleksandar Pavlovic (Bayern Múnich), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Nadiem Amiri (Mainz), Jamie Leweling (Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Múnich), Lennart Karl (Bayern Múnich), Florian Wirtz (Liverpool, ING)
Delanteros: Deniz Undav (Stuttgart), Kai Havertz (Arsenal, ING), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Istanbul, TURQ), Nick Woltemade (Newcastle, ING).
Ecuador
Porteros: Hernán Galíndez (Huracán, ARG), Moisés Ramírez (AE Kifisias, GRE), Gonzalo Valle (Liga de Quito).
Defensas: Willian Pacho (PSGm FRAN), Piero Hincapié (Arsenal, ING), Joel Ordóñez (Brujas, BEL), Jackson Porozo (Club Tijuana, MEX), Félix Torres (Internacional, BRA), Pervis Estupiñán (Milan, ITA), Yaimar Medina (KRC Genk, BEL), Ángelo Preciado (Atlético Mineiro, BRA).
Centrocampistas: Moisés Caicedo (Chelsea, ING), Jordi Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland, DIN), Alan Franco (Atlético Mineiro, BRA), Kendry Páez (River Plate, ARG), Nilson Angulo (Sunderland, ING).
Delanteros: Gonzalo Plata (Flamengo, BRA), John Yeboah (Venezia, ITA), Enner Valencia (Pachuca, MEZ), Jordy Caicedo (Huracán, ARG), Jeremy Arévalo (Stuttgart, ALE), Anthony Valencia (Royal Antwerp, BEL), Kevin Rodríguez (Unión Saint-Gilloise, BEL).
Costa de Marfil
Porteros: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor, TURQ), Mohamed Kone (Charleroi, BEL), Alban Lafont (Panathinaikos, GRE).
Defensas: Emmanuel Agbadou (Besiktas, TURQ), Clément Akpa (Auxerre, FRAN), Ousmane Diomande (Sporting, POR), Guéla Doué (Estrasburgo, FRAN), Ghislain Konan (Gil Vicente, POR), Odilon Kossounou (Atalanta, ITA), Evan N’Dicka (Roma, ITA), Wilfried Singo (Mónaco, FRAN).
Centrocampistas: Seko Fofana (Oporto, POR), Parfait Guiagon (Charleroi, BEL), Christ Inao Oulai (Trabzonspor, TURQ), Franck Kessié (Al Ahli, AS), Ibrahim Sangaré (Nottingham. Forest, ING), Jean Michaël Seri (Maribor, ESL).
Delanteros: Simón Adingra (Mónaco, FRAN), Ange-Yoan Bonny (Inter, ITA), Amad Diallo (Manchester United, ING), Oumar Diakite (Círculo Brujas, BEL), Yan Diomande (Leipzig, ALE), Evann Guessand (Crystal Palace, ING), Nicolas Pepe (Villarreal, ESP), Bazoumana Toure (Hoffenheim, ALE), Elye Wahi (Niza, FRAN).
Curazao
Porteros: Tyrick Bodak (Telsar, PB), Trevor Doornbusch (VVV Venlo, PB), Eloy Room (Miami FC, EE.UU)
Defensas: Riechedly Bazoer (Konyaspor, TURQ), Joshua Brenet (Kayserispor, TURQ), Roshon Van Eijma (Waalwijk, PB), Sherel Floranus (PEC Zwolle, PB), Deveron Fonville (Nijmegen, PB), Jurïen Gaari (Abha, AU), Armando Obispo (PSV, PB), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam, PB).
Centrocampistas: Juninho Bacuna (FC Volendam, PB), Leandro Bacuna (Igdir FK, TURQ), Livano Comenencia (Zurich, SUI), Kevin Felida (Den Bosch, PB), Arjany Martha (Rotherham, PB), Tyrese Noslin (Telsar, PB), Godfried Roemeratoe (Waalwijk, PB).
Delanteros: Jeremy Antonisse (Kifisia, GRE), Tahith Chong (Sheffield United, ING), Kenji Gorré (Maccabi Haifa, ISR), Sontje Hansen (Middlesbrough, ING), Gervane Kastaneer (Terengganu, MAL), Brandley Kuwas (FC Volendam, PB), Jürgen Locadia (Miami FC, EE.UU), Jearl Margaritha (SK Beveren, BEL).
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