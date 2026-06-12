Ya son 22: Gobierno solicita la renuncia del seremi de Salud de Ñuble

El Gobierno solicitó la renuncia del seremi de Salud de la región de Ñuble, Jorge Carrillo, quien permaneció menos de tres meses al frente de la cartera.

La salida fue informada por la Seremi de Salud mediante un comunicado, en el que se agradeció la labor de la exautoridad y se anunció que Gustavo Rojas, actual jefe del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria, asumirá el cargo de manera subrogante.

Con esta salida , Jorge Carrillo se convierte en la autoridad regional número 22 que deja anticipadamente su cargo a nivel nacional.

“Expliquen esta decisión”

La decisión generó reacciones en el ámbito político local. El senador de Ñuble y jefe de bancada de la UDI, Gustavo Sanhueza, señaló que “una vez más, el Ministerio de Salud toma una decisión que genera incertidumbre en la región de Ñuble”.