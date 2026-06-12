“Tiene olor a camino electoral”: reaparición de Boric en redes abre debate sobre un eventual retorno presidencial

Las recientes publicaciones del expresidente Gabriel Boric en redes sociales lo han vuelto a situar en el centro del debate político, a más de noventa días de dejar La Moneda.

Durante esta semana, el exmandatario utilizó plataformas como X e Instagram para pronunciarse sobre los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el rechazo al levantamiento del secreto bancario y el manejo de la deuda pública.

Sus intervenciones han generado reacciones en el oficialismo. Uno de quienes se refirió al tema fue el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien advirtió un eventual adelantamiento de los tiempos electorales.

“La lectura que uno hace de las declaraciones en redes sociales del expresidente Boric tienen olor a una suerte de camino futuro electoral”, señaló.

“Va a haber una competencia entre...”

En la misma línea se manifestó el exministro Francisco Vidal, el cual aseguró que ve a Gabriel Boric nuevamente compitiendo por la Presidencia .

“No tengo la menor duda de que va a haber una competencia, si es que la hay, entre el alcalde de Maipú (Tomás Vodanovic) y el presidente Boric. Adelantarse en los tiempos que vivimos ya dejó de ser una voz excéntrica, es la naturalidad”, sostuvo.