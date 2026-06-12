;

“Tiene olor a camino electoral”: reaparición de Boric en redes abre debate sobre un eventual retorno presidencial

Referentes políticos anticiparon que una futura carrera por La Moneda podría enfrentar al expresidente con el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

“Tiene olor a camino electoral”: reaparición de Boric en redes abre debate sobre un eventual retorno presidencial

“Tiene olor a camino electoral”: reaparición de Boric en redes abre debate sobre un eventual retorno presidencial

12:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las recientes publicaciones del expresidente Gabriel Boric en redes sociales lo han vuelto a situar en el centro del debate político, a más de noventa días de dejar La Moneda.

Durante esta semana, el exmandatario utilizó plataformas como X e Instagram para pronunciarse sobre los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el rechazo al levantamiento del secreto bancario y el manejo de la deuda pública.

Revisa también

ADN

Sus intervenciones han generado reacciones en el oficialismo. Uno de quienes se refirió al tema fue el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien advirtió un eventual adelantamiento de los tiempos electorales.

“La lectura que uno hace de las declaraciones en redes sociales del expresidente Boric tienen olor a una suerte de camino futuro electoral”, señaló.

“Va a haber una competencia entre...”

En la misma línea se manifestó el exministro Francisco Vidal, el cual aseguró que ve a Gabriel Boric nuevamente compitiendo por la Presidencia.

“No tengo la menor duda de que va a haber una competencia, si es que la hay, entre el alcalde de Maipú (Tomás Vodanovic) y el presidente Boric. Adelantarse en los tiempos que vivimos ya dejó de ser una voz excéntrica, es la naturalidad”, sostuvo.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad