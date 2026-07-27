Este lunes, la Conmebol hizo oficial un nuevo parche que algunos equipos podrán lucir cuando disputen la Copa Libertadores.

Y es que, hasta ahora, todos los campeones de la “Gloria Eterna” poseían la misma estampa en su uniforme cuando disputaban la competencia, pero esa monotonía ahora cambiará.

Esto, porque la Conmebol anunció que cada uno de los 27 clubes campeones de la Copa Libertadores, cuando disputen dicho torneo, tendrán un parche personalizado por haber conquista el título.

¡Así son los nuevos parches de la CONMEBOL #Libertadores! Una nueva identidad para la #GloriaEterna pic.twitter.com/ZsZuLeOuHo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 27, 2026

Estos diseños estarán compuestos por la cantidad de títulos ganados, años donde fueron campeones, un dibujo del trofeo y colores representativos de la institución.

En el caso de Chile, solamente Colo Colo tendrá esta etiqueta personalizada, gracias a la Copa Libertadores que consiguió en 1991, pero recién podrá estrenarla en 2027 si consigue clasificar, algo que parece muy factible.

Así será el parche de Colo Colo en Copa Libertadores