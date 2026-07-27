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El regreso que cambiará el escenario para Vozinha y Maureira en Colo Colo: Ortiz deberá decidir

Según información de ADN Deportes, Fernando de Paul ha avanzado favorablemente en su recuperación y ya tiene una fecha tentativa para regresar a las canchas.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La llegada de Vozinha a Colo Colo abrió un intenso debate por el futuro del arco albo. Mientras el portero caboverdiano llega con el cartel de figura del Mundial 2026, algunos cuestionan que su arribo pueda frenar el crecimiento del joven Gabriel Maureira.

Sin embargo, la disputa por la portería del “Cacique” tendrá más de dos protagonistas. A la irrupción del arquero de 19 años y el fichaje del experimentado guardameta africano se sumará Fernando de Paul, quien hasta hace pocos meses era el dueño del puesto y capitán del equipo.

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El golero de 35 años sufrió el pasado 19 de abril una desinserción de los isquiotibiales, lesión que obligó a una intervención quirúrgica y lo ha mantenido fuera de competencia. No obstante, su regreso a las canchas está cada vez más cerca.

Según información de ADN Deportes, De Paul ha tenido una evolución favorable y ya se encuentra en proceso de reintegro deportivo, realizando trabajos específicos para avanzar en su recuperación.

El cálculo que maneja el cuerpo técnico y el área médica de Colo Colo apunta a que el arquero estará en condiciones de volver a ser una alternativa para Fernando Ortiz durante los primeros días de septiembre, cuando se dispute la fecha 22 de la Liga de Primera.

El inminente regreso del “Tuto” abrirá un nuevo dilema para el técnico albo, quien deberá decidir si devuelve la confianza al argentino o lo deja como tercera opción por detrás de Vozinha y Maureira en el tramo decisivo de la temporada.

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