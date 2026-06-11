Trump cancela nuevos ataques militares contra Irán y asegura, otra vez, avances en las negociaciones de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió la ejecución de las nuevas operaciones ofensivas de carácter militar dirigidas hacia Irán. El dictamen del jefe de Estado se concretó pocas horas después de que él mismo advirtiera públicamente sobre una intensificación de las operaciones bélicas en la zona, conflicto que acumula tres meses de desarrollo continuo.

La resolución de congelar las misiones armadas fue difundida por el mandatario el jueves mediante sus canales oficiales en plataformas digitales. De acuerdo con lo expresado por Trump, la medida se fundamentó en el ingreso de las gestiones diplomáticas con la República Islámica de Irán a las esferas superiores de la conducción política y de mando de Teherán, instancias donde la interlocución recibió la validación correspondiente.

En su pronunciamiento, el líder estadounidense reportó la existencia de progresos en las tratativas orientadas a prolongar la vigencia del alto el fuego estacional que rige en el área de conflicto. Al respecto, detalló que tanto los conceptos generales como los componentes específicos y los puntos finales del borrador de entendimiento cuentan con la aprobación mutua de Washington, Israel y el resto de los Estados aliados de la región.

La declaración del Ejecutivo de Washington no incorporó precisiones técnicas complementarias ni plazos respecto de la entrada en vigor de los acuerdos reseñados. Este escenario sucede tras reiteradas afirmaciones formuladas por Trump durante el último periodo mensual, lapsos donde aseguró que los actores involucrados en la guerra civil e internacional se situaron próximos a suscribir una tregua definitiva que finalmente no logró concretarse.