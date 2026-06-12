;

PDI detiene a presunto implicado en robo con homicidio de conductor de aplicación ocurrido en 2024 en San Ramón

El detenido, de 21 años, fue capturado por detectives de la BH Sur por su presunta participación en el crimen de un ciudadano haitiano.

Juan Castillo

Captura

Captura

Detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI detuvieron en la comuna de San Ramón a un hombre de 21 años, de nacionalidad chilena, por su presunta responsabilidad en un robo con homicidio ocurrido en noviembre de 2024.

La víctima, un ciudadano haitiano que trabajaba como conductor de aplicación, fue abordada por dos sujetos mientras se desplazaba en un vehículo particular.

Según la investigación, el ataque ocurrió cuando los individuos intentaron sustraerle especies personales y el conductor opuso resistencia.

Revisa también:

ADN

Víctima trabajaba como conductor de aplicación

La detective Carolyn Vilches, de la BH Sur, detalló que “se materializó la detención de un imputado, quien se encuentra vinculado con el robo con homicidio de un ciudadano haitiano ocurrido en noviembre del año 2024 en la población La Bandera, comuna de San Ramón”.

“La víctima se encontraba trabajando como conductor de la aplicación Didi, cuando, al llegar a la intersección de General Barceló Lira con Aníbal Zañartu, es abordado por 2 sujetos premunidos con un arma cortante, sustrayéndole sus especies personales, además de lesionarlo en la zona del abdomen y el tórax”, explicó la detective.

Las heridas provocadas con el arma cortante derivaron en el fallecimiento de la víctima en un centro asistencial. Tras el ataque, los involucrados huyeron del lugar, lo que dio inicio a una serie de diligencias encabezadas por la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur.

Vilches agregó que “se realizaron diversas diligencias en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur, obteniendo la orden de detención y entrada y registro emanada por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago”.

Finalmente, la detención del imputado se concretó en un domicilio ubicado en San Ramón. Desde la PDI informaron que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó que el detenido sea presentado ante el tribunal correspondiente.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad