PDI detiene a presunto implicado en robo con homicidio de conductor de aplicación ocurrido en 2024 en San Ramón

Detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI detuvieron en la comuna de San Ramón a un hombre de 21 años, de nacionalidad chilena, por su presunta responsabilidad en un robo con homicidio ocurrido en noviembre de 2024.

La víctima, un ciudadano haitiano que trabajaba como conductor de aplicación, fue abordada por dos sujetos mientras se desplazaba en un vehículo particular.

Según la investigación, el ataque ocurrió cuando los individuos intentaron sustraerle especies personales y el conductor opuso resistencia.

Víctima trabajaba como conductor de aplicación

La detective Carolyn Vilches, de la BH Sur, detalló que “se materializó la detención de un imputado, quien se encuentra vinculado con el robo con homicidio de un ciudadano haitiano ocurrido en noviembre del año 2024 en la población La Bandera, comuna de San Ramón”.

“La víctima se encontraba trabajando como conductor de la aplicación Didi, cuando, al llegar a la intersección de General Barceló Lira con Aníbal Zañartu, es abordado por 2 sujetos premunidos con un arma cortante, sustrayéndole sus especies personales, además de lesionarlo en la zona del abdomen y el tórax”, explicó la detective.

Las heridas provocadas con el arma cortante derivaron en el fallecimiento de la víctima en un centro asistencial. Tras el ataque, los involucrados huyeron del lugar, lo que dio inicio a una serie de diligencias encabezadas por la PDI y la Fiscalía Metropolitana Sur.

Vilches agregó que “se realizaron diversas diligencias en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Sur, obteniendo la orden de detención y entrada y registro emanada por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago”.

Finalmente, la detención del imputado se concretó en un domicilio ubicado en San Ramón. Desde la PDI informaron que los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó que el detenido sea presentado ante el tribunal correspondiente.