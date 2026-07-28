Feroz pelea entre dos rostros de Mega termina con comentario sin filtro: “A vos te llevó a un motel nomás”

La noche de este martes, el reality de Mega “Volverías con tu ex? 2″ registrará una feroz discusión entre dos de sus participantes: Nicole Moreno, más conocida como “Luli”, y Bárbara Córdoba.

Todo se originara luego de que Luis Mateucci renuncie a la competencia de salvación, en medio de una potente frustración por parte del argentino.

En ese momento, Luli intentará abandonar una plataforma por sus propios medios para evitar hundirse en el agua, debido a su miedo a ahogarse. Mientras baja por su cuenta, terminará poniendo su mano en uno de los engranajes del mecanismo, en donde se terminará apretando la mano y sufriendo un doloroso accidente.

Luego del incidente ocurrido, la rubia será entrevistada por “Volverías con tu ex? 2 Non Stop”, espacio en el que le preguntarán si es que prefiere que en el duelo de eliminación compita ella o Bárbara.

Ante la pregunta, Luli responderá: “Ojalá competir yo, porque yo tengo más fuerza que ella (Bárbara) y resistencia”.

Sin embargo, las palabras de Moreno serán escuchadas por Bárbara Córdoba y se armará un feroz encontrón. La argentina le recriminará a la chilena que, por su culpa, el equipo terminó en situación de riesgo.

Tras ello, Luli le responderá con todo: “Roba cámaras, a ti no te pidieron entrevistas. No te pesca Luis y no te pescan las cámaras”.

Por su parte, Bárbara contratacará y terminará la discusión con un comentario sin filtro: “¿Vos me va a pelear a mí por Luis? A vos te llevó a un motel nomás, con Luis yo estuve años... Vivís del canje, boluda, todo es de canje, tus 10 abogados y 10 peluqueros".