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Feroz pelea entre dos rostros de Mega termina con comentario sin filtro: “A vos te llevó a un motel nomás”

“Vivís del canje, boluda, todo es de canje, tus 10 abogados y 10 peluqueros”, lanzó una de las participantes del reality “Volverías con tu ex? 2″.

Sebastián Escares

Feroz pelea entre dos rostros de Mega termina con comentario sin filtro: “A vos te llevó a un motel nomás”

La noche de este martes, el reality de Mega “Volverías con tu ex? 2″ registrará una feroz discusión entre dos de sus participantes: Nicole Moreno, más conocida como “Luli”, y Bárbara Córdoba.

Todo se originara luego de que Luis Mateucci renuncie a la competencia de salvación, en medio de una potente frustración por parte del argentino.

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En ese momento, Luli intentará abandonar una plataforma por sus propios medios para evitar hundirse en el agua, debido a su miedo a ahogarse. Mientras baja por su cuenta, terminará poniendo su mano en uno de los engranajes del mecanismo, en donde se terminará apretando la mano y sufriendo un doloroso accidente.

Luego del incidente ocurrido, la rubia será entrevistada por “Volverías con tu ex? 2 Non Stop”, espacio en el que le preguntarán si es que prefiere que en el duelo de eliminación compita ella o Bárbara.

Ante la pregunta, Luli responderá: “Ojalá competir yo, porque yo tengo más fuerza que ella (Bárbara) y resistencia”.

Sin embargo, las palabras de Moreno serán escuchadas por Bárbara Córdoba y se armará un feroz encontrón. La argentina le recriminará a la chilena que, por su culpa, el equipo terminó en situación de riesgo.

Tras ello, Luli le responderá con todo: “Roba cámaras, a ti no te pidieron entrevistas. No te pesca Luis y no te pescan las cámaras”.

Por su parte, Bárbara contratacará y terminará la discusión con un comentario sin filtro: “¿Vos me va a pelear a mí por Luis? A vos te llevó a un motel nomás, con Luis yo estuve años... Vivís del canje, boluda, todo es de canje, tus 10 abogados y 10 peluqueros".

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