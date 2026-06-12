Cae banda dedicada a asaltar pasajeros en el Metro de Santiago: uno de sus miembros huyó a Argentina

Una investigación de Carabineros permitió la captura de dos integrantes de una banda delictual que mantenía una serie de delitos asociados al interior de la red del Metro de Santiago, principalmente en la estación Rondizzoni de la Línea 2.

De acuerdo con los antecedentes policiales, uno de los imputados fue detenido en la Región Metropolitana, mientras que el segundo abandonó el país al enterarse de que era buscado por la justicia chilena.

Sin embargo, tras cruzar a Argentina, volvió a ser arrestado por hechos de características similares, lo que activó un proceso de cooperación internacional para concretar su retorno a Chile.

El coronel Cristián Candia, jefe del Departamento Labocar de Carabineros, explicó que “uno de estos individuos fue detenido en la región metropolitana y el segundo, al tener conocimiento que era buscado por la justicia, sale hacia la República de Argentina , donde nuevamente es detenido por la comisión de delitos similares”.

La autoridad agregó que, mediante una alerta internacional, se logró su ubicación y captura. “A través de la alerta Interpol se logra la detención de este individuo y será extraditado hacia nuestro país para que cumpla algún tipo de condena o siga la investigación que está realizando el Ministerio Público”, señaló.

Según la investigación, ambos sujetos estarían vinculados a una serie de ilícitos cometidos de manera reiterada en el transporte subterráneo, entre ellos hurtos, robos con sorpresa y robos con intimidación. Las principales víctimas eran pasajeros a quienes les sustraían especies personales, especialmente teléfonos celulares.

Desde Carabineros indicaron que los detenidos eran conocidos tanto por los equipos de seguridad de Metro como por las policías debido a la frecuencia con la que habrían actuado en el sector.

Además, se mantienen diligencias en curso para establecer su eventual participación en otros delitos ocurridos dentro de la red de transporte capitalina.