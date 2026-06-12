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Los mecanismos detrás de la plataforma cripto que el Tren de Aragua intervino en Chile

La CMF precisó que la sola inscripción no equivale a una autorización formal, precisando que estas entidades únicamente figuran incorporadas en los registros, mas no validadas para operar de forma laxa por el servicio.

Mario Vergara

Plusspay.com

Plusspay.com / Mario Vergara

Las dependencias de la empresa chilena de criptomonedas Plusspay fueron objeto de un procedimiento de allanamiento policial debido a su presunta vinculación con la organización criminal internacional Tren de Aragua. La diligencia se desarrolló en el contexto de la denominada “Operación Tokio”, una investigación por el delito de lavado de activos que involucra el reclutamiento de ejecutivos de la banca y el diseño de cuentas en dichas entidades financieras para canalizar los fondos ilícitos.

De acuerdo con los antecedentes difundidos por El Mostrador, Plusspay operaba como receptora de los flujos de dinero que la banda delictiva transfería desde las cuentas bancarias para la adquisición de divisas digitales. Esta mecánica criminal se ejecutaba de forma paralela al uso de aplicaciones globales como Binance y a la captación de personal bancario, entre otras maniobras de ocultamiento.

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El modus operandi guarda relación con lo reportado esta semana por el diario Pulso, reporte que identificó a otras dos plataformas de activos virtuales —Koywe y Orionx— que habrían sido utilizadas con el propósito de blanquear capitales del Tren de Aragua mediante su conversión a criptomonedas. Respecto a su estatus, Koywe aclaró que no registra transacciones de los imputados desde hace más de un año, destacando que se encuentran inscritos ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y registrados en la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Por su parte, Orionx señaló que se inscribió voluntariamente ante la UAF en 2018, cuenta con un Manual de Prevención actualizado bajo los estándares de la Circular N°62 de dicha entidad y se encuentra en fase de inscripción ante la CMF.

El rol fiscalizador y las aclaraciones de la CMF

Frente a las publicaciones de prensa que consignaban que Plusspay contaba con el visado de la CMF y figuraba inscrita en sus registros, la Comisión para el Mercado Financiero emitió un pronunciamiento técnico aclaratorio. El organismo regulador especificó de manera taxativa que la sola inscripción no equivale a una autorización formal, precisando que estas entidades únicamente figuran incorporadas en los registros, mas no validadas para operar de forma laxa por el servicio.

El ente fiscalizador argumentó que la legislación sectorial Fintech estipula que las empresas, una vez completado el hito de inscripción, deben acreditar el cumplimiento de un pliego de requerimientos complementarios dentro de plazos determinados. La CMF detalló que actualmente ejecuta un proceso de supervisión general orientado a verificar de forma estricta que la totalidad de las firmas alojadas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (RPSF) se hayan ajustado a dicha instrucción reglamentaria.

Durante el desarrollo de esta auditoría institucional, el fiscalizador detectó que un conjunto de empresas omitió la actualización de sus datos de registro, incumpliendo las exigencias normativas vigentes. Entre las firmas que presentaron estas anomalías de información se identificó a Inversiones Plusservice Spa, junto a otras corporaciones inscritas bajo los roles de intermediarios y custodios, sumándose además 14 entidades que operaban en calidad de asesores de inversión. Al cierre de su reporte, el regulador financiero advirtió que la CMF se encuentra facultada por ley para decretar la cancelación inmediata de las inscripciones respectivas ante la constatación de estos incumplimientos.

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