“Me da vergüenza ser de derecha”: Sebastián Izquierdo reaparece con duras críticas hacia su sector político

Sebastián Izquierdo, conocido por su participación en el movimiento Capitalismo Revolucionario durante el estallido social, reapareció en redes sociales con un duro descargo dirigido a distintos referentes de la derecha chilena.

En un video difundido recientemente, el activista afirmó que le da “vergüenza ser de derecha” y criticó lo que denominó la “fachósfera”, término con el que se refirió a sectores políticos y comunicacionales vinculados a ese mundo.

Entre sus cuestionamientos, apuntó contra programas como Sin Filtros y también lanzó críticas a figuras como Axel Kaiser, acusándolo de realizar interpretaciones erróneas sobre distintas corrientes ideológicas.

Izquierdo también cuestionó posturas relacionadas con inmigración, conflictos internacionales y el respaldo a líderes extranjeros como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el mandatario estadounidense Donald Trump.

Además, expresó reparos por reuniones sostenidas entre referentes de la derecha chilena y el empresario tecnológico Peter Thiel, señalando que, a su juicio, no se ha transparentado suficientemente el contenido de esos encuentros.

El activista cerró su mensaje asegurando que siente incomodidad con el rumbo que ha tomado la derecha en los últimos años, señalando que se ha transformado en una posición política con la que hoy no se siente representado.

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