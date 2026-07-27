Advierten incentivo para levantar nuevos “guetos verticales” por modificación a ordenanza de construcción y ambigüedad del Minvu

Un clima de tensión y posturas divididas marca el debate en torno a los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) propuestos por el gobierno. El jueves pasado, el Ministerio de Economía fue el escenario de una reunión clave para abordar la normativa, a la que asistieron el titular de la cartera, Daniel Mas, diversas asociaciones de municipalidades (AChM, AMUCH y AMUR) y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz.

El objetivo del encuentro era canalizar las advertencias del mundo municipal, que acusa que las modificaciones incentivarán la creación de nuevos “guetos verticales”. Sin embargo, la reunión estuvo marcada por una gran ausencia: la del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cuya cartera lidera formalmente este proceso.

El choque de visiones en el Ejecutivo

La tramitación de esta normativa, que inició el 22 de abril con una consulta ciudadana, ha servido como un termómetro de las fuerzas al interior del gabinete. Para nadie en el mundo político es un misterio la resistencia que ha mostrado el ministro Poduje frente a esta iniciativa, responsabilizando de su origen directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El conflicto radica en una diferencia de enfoques. Mientras el titular del Minvu mantiene un perfil de urbanista que promueve la armonía de los barrios, los ministerios del área económica apuestan por medidas focalizadas en incentivar la inversión y reactivar de manera urgente al golpeado sector de la construcción, conisgna La Tercera.

Las alertas por hacinamiento y saturación urbana

El temor de los alcaldes, encabezados por los reclamos desde Estación Central, se centra en cuatro ejes fundamentales de la propuesta gubernamental que flexibilizan los límites de construcción para las inmobiliarias:

Aumento de densidad: Se permite reducir el mínimo de 4 habitantes por vivienda a 2 habitantes, o a solo 1 en el caso de las viviendas económicas. Los ediles advierten que esto permitirá construir más departamentos por piso, generando hacinamiento y saturando los servicios municipales.

Se permite reducir el mínimo de 4 habitantes por vivienda a 2 habitantes, o a solo 1 en el caso de las viviendas económicas. Los ediles advierten que esto permitirá construir más departamentos por piso, generando hacinamiento y saturando los servicios municipales. Flexibilidad para mega edificios: La propuesta autoriza aumentar la altura de las estructuras hasta en un 50%.

La propuesta autoriza aumentar la altura de las estructuras hasta en un 50%. Facilidades espaciales: Se reducen los requisitos mínimos para los llamados “conjuntos armónicos” (de 5.000 m² a 2.500 m²). Al ser considerados una unidad espacial propia, estos proyectos pueden sortear normas de constructibilidad y altura.

Se reducen los requisitos mínimos para los llamados “conjuntos armónicos” (de 5.000 m² a 2.500 m²). Al ser considerados una unidad espacial propia, estos proyectos pueden sortear normas de constructibilidad y altura. Reducción de estacionamientos: Se autoriza disminuir la dotación de aparcamientos si el inmueble está cerca de la red de transporte público. Los municipios acusan que esto terminará saturando las calles aledañas con vehículos estacionados en la vía pública.

Las ambiguas respuestas del Minvu

Pese a que el ministro Poduje intentó calmar las inquietudes de los jefes comunales asegurando que los temores no se materializarían, la incertidumbre se prolongó debido a que el Minvu aplazó en dos ocasiones la entrega de las respuestas a las observaciones de la consulta ciudadana. El nerviosismo aumentó luego de que la página web del ministerio, donde debían publicarse los antecedentes el pasado viernes, permaneciera caída durante todo el fin de semana.

Finalmente, el detalle vio la luz mediante un documento de casi 500 páginas. Lejos de zanjar la discusión, las respuestas oficiales mantuvieron un tono ambiguo. Ante las alertas por la densidad, el texto señaló que “la propuesta buscará compatibilizar los aportes con la realidad que arrojan las estadísticas censales”, publica el medio citado.

Respecto a las preocupaciones por los conjuntos armónicos y la altura, el Minvu se limitó a responder que “se avanzará buscando ajustar la propuesta de la mejor manera a los objetivos generales de la misma”, y sobre la crisis de los estacionamientos, apuntó a que se “evaluará el debido resguardo del impacto urbano”. Con este panorama de incertidumbre, los cambios deberán ser ingresados al decreto que, como último filtro, tendrá que ser visado por la Contraloría.