Oriana Marzoli se sincera antes de dejar Chile y lanza inesperada e íntima confesión: “A veces la impulsividad...”

Oriana Marzoli dejó Chile para viajar a Madrid, España, donde dará inicio a sus vacaciones de verano europeo tras su reciente paso por la televisión local.

La influencer y ex chica reality fue parte de El Juicio de los Ex, programa de Mega que salió abruptamente de pantalla luego de emitir apenas 10 capítulos.

Antes de partir, Marzoli aprovechó su estadía en Santiago para realizarse distintos tratamientos estéticos en una clínica del sector oriente de la capital. Entre ellos, una corrección en los labios, hidratación facial y aplicación de vitaminas en rostro y cuello.

En medio de todo, también aprovechó para revelar su mayor reproche tras sus distintos pasos por el pabellón. “De lo que me arrepiento es haberme puesto tanto pecho. Ya tenía una operación, pero más natural. A veces la impulsividad nos gana”, señaló.

“Si pudiera hablar con la Oriana de hace 10 años, le diría que lo piense mejor, que no sea impulsiva. Y lo mismo a las chicas jóvenes: que analicen bien antes de hacerse cualquier intervención”, expresó.

Durante su ‘amononamiento’ reciente en el territorio, uno de los procedimientos que más llamó la atención fue el llamado lifting “Reina Nefertiti”, técnica no quirúrgica que busca redefinir el contorno mandibular y mejorar la apariencia del cuello.

Ampliar

Según explicó el doctor Daniel Muñoz, médico cirujano y especialista en estética de High Care, el tratamiento consiste en la aplicación estratégica de toxina botulínica sobre el músculo platisma, ubicado en la zona del cuello.

“Al relajar estos puntos, se logra un cuello más liso y un contorno facial más definido y armónico”, profundizó el experto.