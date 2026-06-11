“Falleció el fútbol”: La polémica aparición sorpresa que marcó la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 / YURI CORTEZ

Contra todo pronóstico, los invitados que se robaron todas las miradas en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 no fueron ni Shakira ni Maná.

En cierto punto de la presentación en vivo, las cámaras al interior del Estadio Azteca captaron a dos Labubus que dialogaban y tomaban el trofeo del evento entre sus manos.

Unos pocos segundos después, con sombrero y “conduciendo” un auto, apareció en escena el cantante y productor colombiano J Balvin.

En internet, las opiniones se dividieron en dos bandos. Algunos valoraron el sumar a los peludos personajes que fueron un hit de internet en cierto punto de 2025.

En paralelo, otros fueron ultra tajantes: “Falleció el fútbol” fue una de las opiniones en X.