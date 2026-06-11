;

Caen 10 integrantes de banda criminal que había planeado asesinar a empresario en la Región del Maule

La PDI y la Fiscalía Supraterritorial frustraron un presunto plan criminal en el Maule. Los imputados arrendaban una casa en Talca y fueron formalizados tras el hallazgo de armas, autos robados y antecedentes del ataque.

Juan Castillo

Caen 10 integrantes de banda criminal que había planeado asesinar a empresario en la Región del Maule

Caen 10 integrantes de banda criminal que había planeado asesinar a empresario en la Región del Maule

02:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un operativo coordinado entre la Región del Maule y la Región Metropolitana permitió detener a 10 presuntos integrantes de una banda criminal que, según la investigación, llegó desde Santiago hasta Talca para planificar un violento asalto en la zona.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Supraterritorial del Ministerio Público, el grupo arrendó una vivienda en la capital regional del Maule y mantenía un presunto plan para atacar a un empresario en la comuna de San Clemente.

Todos los imputados quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por infracciones a la Ley de Armas.

Revisa también:

ADN

Incautan pistolas, vehículos robados y un croquis del presunto asalto

El procedimiento permitió incautar cuatro pistolas y dos vehículos con encargo por robo. Además, los investigadores hallaron un croquis que, según la indagatoria, estaría vinculado al plan del asalto que eventualmente podía poner en riesgo la vida de una persona.

El subprefecto jefe de la BIPE de la PDI, Hassel Barrientos, detalló parte del perfil del grupo detenido. “De este grupo, 4 son de nacionalidad colombiana y 6 de nacionalidad venezolana. Lo que también llamó la atención es la mixtura que se está generando en interior de los centros penitenciarios para después, de cumplir condena, salir al exterior a perpetrar delitos tan graves como lo que acabamos de mencionar, y evitar que ocurriera en la región del Maule”, señaló.

Por su parte, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, destacó que el operativo permitió evitar un hecho de alta gravedad. “Lo que ocurre es que se salva una vida o, al menos, evita el atentado en contra de la vida de una persona, eso es lo que podemos afirmar con seriedad”, sostuvo.

El persecutor agrchileegó que la resolución del tribunal valoró especialmente la acción oportuna de la fiscalía y la PDI, al considerar que su intervención fue determinante para impedir que el presunto plan se concretara.

Según los antecedentes del caso, siete de los 10 detenidos habían salido recientemente de la cárcel tras cumplir condenas por delitos como robo con intimidación, robo con violencia y, en al menos un caso, homicidio.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad