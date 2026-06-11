Caen 10 integrantes de banda criminal que había planeado asesinar a empresario en la Región del Maule

Un operativo coordinado entre la Región del Maule y la Región Metropolitana permitió detener a 10 presuntos integrantes de una banda criminal que, según la investigación, llegó desde Santiago hasta Talca para planificar un violento asalto en la zona.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Supraterritorial del Ministerio Público, el grupo arrendó una vivienda en la capital regional del Maule y mantenía un presunto plan para atacar a un empresario en la comuna de San Clemente.

Todos los imputados quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por infracciones a la Ley de Armas.

Incautan pistolas, vehículos robados y un croquis del presunto asalto

El procedimiento permitió incautar cuatro pistolas y dos vehículos con encargo por robo. Además, los investigadores hallaron un croquis que, según la indagatoria, estaría vinculado al plan del asalto que eventualmente podía poner en riesgo la vida de una persona.

El subprefecto jefe de la BIPE de la PDI, Hassel Barrientos, detalló parte del perfil del grupo detenido. “De este grupo, 4 son de nacionalidad colombiana y 6 de nacionalidad venezolana. Lo que también llamó la atención es la mixtura que se está generando en interior de los centros penitenciarios para después, de cumplir condena, salir al exterior a perpetrar delitos tan graves como lo que acabamos de mencionar, y evitar que ocurriera en la región del Maule”, señaló.

Por su parte, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana, destacó que el operativo permitió evitar un hecho de alta gravedad. “Lo que ocurre es que se salva una vida o, al menos, evita el atentado en contra de la vida de una persona, eso es lo que podemos afirmar con seriedad”, sostuvo.

El persecutor agrchileegó que la resolución del tribunal valoró especialmente la acción oportuna de la fiscalía y la PDI, al considerar que su intervención fue determinante para impedir que el presunto plan se concretara.

Según los antecedentes del caso, siete de los 10 detenidos habían salido recientemente de la cárcel tras cumplir condenas por delitos como robo con intimidación, robo con violencia y, en al menos un caso, homicidio.