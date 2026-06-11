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Allanamiento en Municipio de Alto Hospicio deja 9 detenidos por presunta venta de licencias de conducir falsas

Un amplio operativo policial se desarrolló durante la mañana de este jueves en la Municipalidad de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la Dirección de Tránsito.

Personal especializado de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a la Fiscalía Regional, allanó dependencias municipales e incautó documentación, equipos tecnológicos y otros antecedentes vinculados a una indagatoria por presunta venta ilegal de licencias de conducir profesionales.

Hasta ahora, se concretaron 9 detenciones de un total de 10 órdenes solicitadas.

Investigan presunta red de licencias falsas, cohecho y lavado de activos

De acuerdo con los antecedentes entregados, la investigación apunta a una presunta organización criminal integrada por funcionarios municipales y personas externas, quienes habrían operado como captadores. Entre los delitos indagados figuran falsificación de licencias, cohecho, soborno y lavado de activos.

El prefecto inspector Mauricio Jorquera, de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI de Iquique, explicó que “el día de hoy nos apersonamos bajo la dirección de Ministerio Público, donde se sigue una investigación por diferentes delitos, lavado de activos, asociaciones lícitas, soborno, cohecho, donde principalmente existe falsificación ideológica de licencias de conducir”.

Además, precisó que “están involucrados funcionarios del departamento de tránsito, como también personas externas que, en el fondo, ayudan para que se materialice la obtención fraudulenta de licencia de conducir en la municipalidad”.

La investigación también se extiende a Antofagasta, Arica y otras comunas de Tarapacá. Según la fiscal regional Virginia Aravena, inicialmente se han identificado al menos 62 compradores, aunque el número total podría llegar a entre 300 y 400 personas.

La persecutora detalló que algunos pagos habrían sido de $400 mil por certificados de curso y $600 mil por la licencia, mediante cuotas, transferencias o efectivo. También señaló que uno de los involucrados habría recibido hasta $34 millones.

“Tenemos gente identificada, a lo menos 62 personas que compraron esta licencia de conducir falsa. Deben ser alrededor de, no sé, 300, 400 personas a lo menos”, afirmó Aravena.

El acceso al recinto municipal se mantiene restringido mientras continúan las diligencias.