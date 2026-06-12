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Madre viajó desde Argentina para recuperar el cuerpo de su hijo fallecido en incendio de Santiago: sigue bajo los escombros

La mujer llegó a Chile para exigir respuestas luego del siniestro que destruyó una casona en el centro de Santiago.

Nelson Quiroz

Agencia Uno REFERENCIAL

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La tragedia provocada por el incendio que afectó una casona en el centro de Santiago continúa sumando capítulos de dolor. Paula, madre de un joven argentino que habría fallecido durante el siniestro registrado el pasado martes en el sector de Agustinas con Libertad, viajó desde Argentina a Chile para exigir respuestas y acelerar la recuperación de los restos de su hijo, que aún permanecen bajo los escombros del inmueble colapsado.

El incendio, que movilizó a múltiples compañías de Bomberos, derivó en el derrumbe de una estructura de tres pisos y dejó a varias personas atrapadas.

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Desde entonces, las labores de búsqueda se han concentrado en la remoción de material, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro. Según relató la mujer a Canal 13, durante varios días no recibió información clara sobre el paradero de su hijo, situación que la llevó a trasladarse personalmente al país.

En conversación con el matinal Tú Día, Paula explicó que el joven había decidido radicarse en Chile buscando mejores oportunidades. “Le gustaba el país y quería construir un futuro para él y su familia”, señaló. La madre relató que la preocupación comenzó cuando dejó de comunicarse con él, algo que calificó como inusual debido al contacto diario que mantenían.

La mujer afirmó que solo tras llegar a Santiago recibió una confirmación más concreta por parte de las autoridades. Según indicó, un fiscal le informó que existe un cuerpo bajo los escombros y le expresó sus condolencias, por lo que presume que corresponde a su hijo. Visiblemente afectada, aseguró que su principal deseo es que los trabajos avancen con rapidez para poder repatriar sus restos a Argentina.

“Lo único que quiero es llevarme a mi hijo de vuelta a casa”, expresó, mientras continúan las labores en el sitio de la emergencia.

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