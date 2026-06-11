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La feroz crítica que se tomó la ceremonia de inauguración del Mundial 2026: “Debería ser ilegal...”

El evento comenzó con un espectáculo musical donde aparecieron nombres como Maná y Shakira. Eso sí, no logró convencer a todos los espectadores.

Javier Méndez

La feroz crítica que se tomó la ceremonia de inauguración del Mundial 2026: “Debería ser ilegal...”

La feroz crítica que se tomó la ceremonia de inauguración del Mundial 2026: “Debería ser ilegal...” / Getty Images

Pasadas las 13:30 horas comenzó la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá en el Estadio Azteca.

Las expectativas no eran menores, debido a que en la previa se habían anunciado las presentaciones de grandes figuras de la música como Maná, Danny Ocean, Shakira y J Balvin.

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Eso sí, hubo una crítica que se repitió en redes sociales mientras se desarrollaba la breve presentación, la cual hizo corear a todo el recinto deportivo en Ciudad de México.

En plataformas como X, más de una voz cuestionó el uso de playback, es decir, el empleo de pistas pregrabadas durante una actuación que, según los usuarios, deslució el impacto emocional y la autenticidad que se espera de un evento de tal magnitud.

Cabe recordar que este no será el único espectáculo. Un segundo show se realizará este viernes 12 de junio en Canadá, con nombres como Alanis Morissette y Michael Bublé; durante la misma jornada, se realizará un número en Estados Unidos con figuras como Katy Perry y Anitta.

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