;

¿Hay esperanzas para Chile? Aseguran que BIGBANG podría sumar más fechas a su gira mundial

YG Entertainment confirmó una decena de conciertos por el 20° aniversario del grupo surcoreano, aunque, por ahora, Chile y Latinoamérica no aparecen en el calendario oficial.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

La esperada gira mundial de BIGBANG ya es una realidad y los fanáticos chilenos no pierden la esperanza.

El histórico grupo de K-pop prepara su regreso a los escenarios por su 20° aniversario, con una serie de conciertos internacionales que ya tiene fechas confirmadas en Asia, Norteamérica, Europa y Oceanía.

Sin embargo, la gran pregunta para los seguidores de Chile y Latinoamérica sigue abierta: ¿habrá nuevas fechas en la región? Por ahora, el calendario oficial no incluye paradas latinoamericanas, pero una declaración de YG Entertainment mantiene viva la ilusión entre los fans.

Revisa también:

ADN

YG abre la puerta a nuevas fechas para la gira mundial de BIGBANG

Según la agencia, la producción de esta gira busca responder a la enorme expectativa generada tras años de espera.

En ese sentido, desde YG señalaron que están trabajando “con especial cuidado en todos los aspectos, desde la escala hasta la calidad, para responder a las expectativas de los fans que han esperado durante tanto tiempo”.

Sin embargo, la frase que más entusiasmo a V.I.P (fandom del grupo) generó fue otra: “nuevas ciudades se anunciarán de forma gradual”.

Si bien esta declaración no confirma conciertos en Chile ni en otros países latinoamericanos, sí deja abierta la posibilidad de que el tour siga sumando paradas en los próximos meses.

El regreso de BIGBANG tiene un peso especial para la industria del K-pop. La agrupación, integrada actualmente por G-Dragon, Taeyang y Daesung, es considerada una de las más influyentes en la expansión global del género y su aniversario número 20 ha sido seguido con atención por millones de fans.

En la primera etapa del tour aparecen ciudades como Goyang, Oakland, East Rutherford, París, Londres, Taipei, Singapur, Hanoi, Sídney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Tokio, Fukuoka, Kuala Lumpur, Yakarta y Kaohsiung.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad