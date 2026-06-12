¿Hay esperanzas para Chile? Aseguran que BIGBANG podría sumar más fechas a su gira mundial

La esperada gira mundial de BIGBANG ya es una realidad y los fanáticos chilenos no pierden la esperanza.

El histórico grupo de K-pop prepara su regreso a los escenarios por su 20° aniversario, con una serie de conciertos internacionales que ya tiene fechas confirmadas en Asia, Norteamérica, Europa y Oceanía.

Sin embargo, la gran pregunta para los seguidores de Chile y Latinoamérica sigue abierta: ¿habrá nuevas fechas en la región? Por ahora, el calendario oficial no incluye paradas latinoamericanas, pero una declaración de YG Entertainment mantiene viva la ilusión entre los fans.

YG abre la puerta a nuevas fechas para la gira mundial de BIGBANG

Según la agencia, la producción de esta gira busca responder a la enorme expectativa generada tras años de espera.

En ese sentido, desde YG señalaron que están trabajando “con especial cuidado en todos los aspectos, desde la escala hasta la calidad, para responder a las expectativas de los fans que han esperado durante tanto tiempo”.

Sin embargo, la frase que más entusiasmo a V.I.P (fandom del grupo) generó fue otra: “nuevas ciudades se anunciarán de forma gradual”.

Si bien esta declaración no confirma conciertos en Chile ni en otros países latinoamericanos, sí deja abierta la posibilidad de que el tour siga sumando paradas en los próximos meses.

El regreso de BIGBANG tiene un peso especial para la industria del K-pop. La agrupación, integrada actualmente por G-Dragon, Taeyang y Daesung, es considerada una de las más influyentes en la expansión global del género y su aniversario número 20 ha sido seguido con atención por millones de fans.

En la primera etapa del tour aparecen ciudades como Goyang, Oakland, East Rutherford, París, Londres, Taipei, Singapur, Hanoi, Sídney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Tokio, Fukuoka, Kuala Lumpur, Yakarta y Kaohsiung.