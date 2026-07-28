Perrita de 16 años sobrevive tras ser arrastrada cerca de 200 metros por tornado en Chillán Viejo

Una perrita de 16 años sobrevivió tras ser arrastrada cerca de 200 metros por uno de los tornados que afectó este lunes a Chillán Viejo, en la región de Ñuble.

El hecho ocurrió mientras su dueño, Cristián Astudillo, registraba en video la formación del fenómeno desde el exterior de su vivienda.

En las imágenes se observa cómo Tuca, una mascota con movilidad reducida que no alcanzó a refugiarse junto al resto de los animales, es levantada por la fuerza del viento.

Posteriormente, el hombre confirmó que la perrita fue encontrada con vida a unos 200 metros del lugar donde se encontraba.

“Apareció un poco más allá, yo creo que a 200 metros cayó. Está bien, ella es de edad, pero come bien y todo”, señaló a Canal 13.

El balance preliminar da cuenta de una persona lesionada, viviendas afectadas, árboles derribados, caminos interrumpidos y daños a vehículos en distintas comunas de la región de Ñuble.